Convocan a recorrer la ruta ‘De Santiago a Santiago’ en 2026

El Consejo del “Camino de Santiago a Santiago A.C.” ha lanzado oficialmente la convocatoria para una travesía de gran escala que conectará a pie los estados de Coahuila y Nuevo León a principios de este año. Esta expedición, que es un reto físico y cultural, se llevará a cabo del sábado 28 de febrero al domingo 8 de marzo de 2026.

La travesía iniciará en la Catedral de Saltillo a las 6:00 am, con una llegada programada a las 14:00 horas en la parroquia de Santiago, Nuevo León. Al finalizar el periodo de nueve días. La organización ha destacado que la ruta es altamente demandante, por lo que se exige a los participantes contar con una excelente condición física y preparación previa.

Cabe mencionar que esta ruta está inspirada en el popular Camino Santiago en España. Pero en este caso tiene el objetivo de promover los bosques, saltos de agua, vegetación, montañas y fauna de la región.

Logística y costos de participación

Para garantizar la seguridad y la atención personalizada, el cupo está estrictamente limitado a 12 personas. La cuota de recuperación por caminante es de 10 mil pesos, inversión que cubre los siguientes servicios: alojamiento y alimentos durante todo el trayecto. Así como acompañamiento de una guía general certificada y guías locales en etapas específicas. Se contará con una camioneta de apoyo con chofer para el traslado de equipo pesado como sleepings.