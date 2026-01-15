Convocan a recorrer la ruta ‘De Santiago a Santiago’ en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El camino senderista más grande de la región ya anunció nueva fecha para caminar por las bellezas naturales de Coahuila y Nuevo León
El Consejo del “Camino de Santiago a Santiago A.C.” ha lanzado oficialmente la convocatoria para una travesía de gran escala que conectará a pie los estados de Coahuila y Nuevo León a principios de este año. Esta expedición, que es un reto físico y cultural, se llevará a cabo del sábado 28 de febrero al domingo 8 de marzo de 2026.
La travesía iniciará en la Catedral de Saltillo a las 6:00 am, con una llegada programada a las 14:00 horas en la parroquia de Santiago, Nuevo León. Al finalizar el periodo de nueve días. La organización ha destacado que la ruta es altamente demandante, por lo que se exige a los participantes contar con una excelente condición física y preparación previa.
TE PUEDE INTERESAR: Arranca este sábado ruta ‘De Santiago a Santiago’ con 200 kilómetros de paisajes que conectan a Saltillo y Monterrey
Cabe mencionar que esta ruta está inspirada en el popular Camino Santiago en España. Pero en este caso tiene el objetivo de promover los bosques, saltos de agua, vegetación, montañas y fauna de la región.
Logística y costos de participación
Para garantizar la seguridad y la atención personalizada, el cupo está estrictamente limitado a 12 personas. La cuota de recuperación por caminante es de 10 mil pesos, inversión que cubre los siguientes servicios: alojamiento y alimentos durante todo el trayecto. Así como acompañamiento de una guía general certificada y guías locales en etapas específicas. Se contará con una camioneta de apoyo con chofer para el traslado de equipo pesado como sleepings.
Este monto también cubre pagos de derechos para circular en áreas protegidas (CONANP), además de una celebración al concluir la ruta y transporte de regreso a Monterrey o Saltillo.
Es importante mencionar que la ruta se puede hacer por etapas individuales con un costo de mil pesos sin alojamiento o 1,500 pesos con hospedaje. La reservación de un lugar requiere un depósito no reembolsable de 5 mil pesos.
Preparación y equipo necesario
Dado el carácter técnico de la caminata, los organizadores han emitido una lista básica de artículos indispensables. Se recomienda a los senderistas utilizar ropa de fácil secado y contar con equipo especializado que incluye bastones, lámpara de cabecera, mochila ligera, bloqueador solar y calzado previamente probado.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: arranca mega ruta senderista De Santiago a Santiago
Debido a las condiciones climáticas de la región, se solicita llevar vestimenta adecuada para el invierno, como chamarra, gorra de lana y guantes, además de un impermeable para posibles lluvias. La organización recomienda viajar lo más ligero posible y llevar medicamentos personales de ser necesario.Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 8444425517 o vía WhatsApp al 8443000491.