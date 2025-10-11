Coahuila: arranca mega ruta senderista De Santiago a Santiago

Coahuila
/ 11 octubre 2025
    Coahuila: arranca mega ruta senderista De Santiago a Santiago
    Un grupo de 15 senderistas partió de la Catedral de Saltillo para recorrer la Ruta de Santiago a Santiago, una caminata de nueve días que conecta Coahuila con Nuevo León y atraviesa montañas, valles y pueblos mágicos.

Este sábado inició el primer tour senderista en Saltillo que recorrerá los paisajes más icónicos del estado

Tras años de planificación y delimitación, este sábado inició la Ruta de Santiago a Santiago, una travesía dirigida a amantes del senderismo que conecta Coahuila con Nuevo León, con la participación de 15 senderistas.

Se trata de una caminata abierta al público que recorre 200 kilómetros en nueve días, con el objetivo de atraer a participantes locales, nacionales e internacionales interesados en vivir la experiencia de recorrer paisajes emblemáticos y sentir el espíritu norteño.

El recorrido comenzó el sábado 11 de octubre a las 6:00 de la mañana, con salida desde la Catedral de Saltillo, y concluirá el domingo 19 de octubre en la Catedral de Santiago, Nuevo León. A lo largo de la ruta, los senderistas atravesarán montañas, valles, senderos y pueblos mágicos, descubriendo joyas naturales y culturales de la región.

Entre los sitios más destacados se encuentran Ciénega de González, Laguna de Sánchez, Mesa de las Tablas, Potrero de Abrigo, La Presa y El Diamante, conocidos por sus paisajes y energía natural, así como San Antonio de las Alazanas, donde los participantes podrán disfrutar de los sabores tradicionales preparados por las cocineras locales.

Andrés García, uno de los organizadores, deseó éxito a los senderistas que partieron de Saltillo rumbo a Santiago y destacó la exclusividad de la travesía, limitada a 15 participantes. El costo aproximado por persona es de 8 mil pesos para completar la ruta, tarifa que incluye comida, estancias, guías y transporte. Sin embargo, los organizadores ofrecen opciones de traslado flexible y la posibilidad de participar únicamente en etapas específicas para quienes no deseen realizar el recorrido completo.

