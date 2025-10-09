Arranca este sábado ruta ‘De Santiago a Santiago’ con 200 kilómetros de paisajes que conectan a Saltillo y Monterrey

La Ruta de Santiago a Santiago, una travesía que conecta a Coahuila con Nuevo León, anunció la fecha de su próxima caminata, abierta al público en general para la realización de un recorrido de 200 kilómetros que se extiende a lo largo de nueve días.

De acuerdo con Andrés García, uno de los organizadores, el objetivo de la ruta es atraer a senderistas locales, nacionales e internacionales que deseen vivir la aventura de recorrer paisajes emblemáticos y sentir el espíritu norteño.

El trayecto atraviesa montañas, valles, senderos y pueblos mágicos, revelando joyas naturales y culturales como Ciénega de González, la Laguna de Sánchez, la Mesa de las Tablas y los impresionantes paisajes de Potrero de Abrigo.