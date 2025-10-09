Arranca este sábado ruta ‘De Santiago a Santiago’ con 200 kilómetros de paisajes que conectan a Saltillo y Monterrey
COMPARTIR
TEMAS
Tras años de preparativos y delimitación, este fin de semana inicia la ruta dirigida para los amantes del senderismo
La Ruta de Santiago a Santiago, una travesía que conecta a Coahuila con Nuevo León, anunció la fecha de su próxima caminata, abierta al público en general para la realización de un recorrido de 200 kilómetros que se extiende a lo largo de nueve días.
De acuerdo con Andrés García, uno de los organizadores, el objetivo de la ruta es atraer a senderistas locales, nacionales e internacionales que deseen vivir la aventura de recorrer paisajes emblemáticos y sentir el espíritu norteño.
TE PUEDE INTERESAR: ‘De Santiago a Santiago’: Senderistas, por concluir recorrido de 200 km en Coahuila y NL
El trayecto atraviesa montañas, valles, senderos y pueblos mágicos, revelando joyas naturales y culturales como Ciénega de González, la Laguna de Sánchez, la Mesa de las Tablas y los impresionantes paisajes de Potrero de Abrigo.
Además de que la ruta ofrece la posibilidad de descubrir los sabores de las cocineras de San Antonio de las Alazanas. Y vivir la calma de La Presa y la energía única de El Diamante.
La caminata dará inicio el sábado 11 de octubre a las 6:00 de la mañana, con salida desde la Catedral de Saltillo, y concluirá el domingo 19 de octubre en Santiago, Nuevo León.
TE PUEDE INTERESAR: ‘De Santiago a Santiago’, esto es lo que sabemos de la mega ruta que preparan entre Coahuila y Nuevo León
La participación está limitada a 15 caminantes. El costo aproximado por caminante es de 8 mil pesos por el recorrido completo con comida, estancias, guías y gastos de vehículos.
Aunque la tarifa cubre la experiencia completa, los organizadores ofrecen la posibilidad de participar en etapas específicas y cuentan con opciones de traslado flexibles para quienes deseen realizar solo una parte del recorrido.
El recorrido detallado de las etapas es el siguiente:
Sábado 11: Salida de Saltillo (La Catedral) al Diamante.
Domingo 12: Del Diamante a La Presa.
Lunes 13: De La Presa a San Antonio de las Alazanas.
Martes 14: De San Antonio a Mesa de las Tablas.
Miércoles 15: De Mesa de las Tablas a Potrero de Abrego.
Jueves 16: De Potrero de Abrego al Hondable.
Viernes 17: Del Hondable a Laguna de Sánchez.
Sábado 18: De Laguna de Sánchez a Ciénega de González.
Domingo 19: De Ciénega de González a Santiago N.L..