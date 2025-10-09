Arranca este sábado ruta ‘De Santiago a Santiago’ con 200 kilómetros de paisajes que conectan a Saltillo y Monterrey

    Se trata de una caminata abierta al público con un recorrido de 200 kilómetros en nueve días. FOTO: CORTESÍA

Tras años de preparativos y delimitación, este fin de semana inicia la ruta dirigida para los amantes del senderismo

La Ruta de Santiago a Santiago, una travesía que conecta a Coahuila con Nuevo León, anunció la fecha de su próxima caminata, abierta al público en general para la realización de un recorrido de 200 kilómetros que se extiende a lo largo de nueve días.

De acuerdo con Andrés García, uno de los organizadores, el objetivo de la ruta es atraer a senderistas locales, nacionales e internacionales que deseen vivir la aventura de recorrer paisajes emblemáticos y sentir el espíritu norteño.

El trayecto atraviesa montañas, valles, senderos y pueblos mágicos, revelando joyas naturales y culturales como Ciénega de González, la Laguna de Sánchez, la Mesa de las Tablas y los impresionantes paisajes de Potrero de Abrigo.

$!También se incluyen sitios emblemáticos como La Presa y El Diamante, con ambientes naturales y energéticos.
También se incluyen sitios emblemáticos como La Presa y El Diamante, con ambientes naturales y energéticos. FOTO: CORTESÍA

Además de que la ruta ofrece la posibilidad de descubrir los sabores de las cocineras de San Antonio de las Alazanas. Y vivir la calma de La Presa y la energía única de El Diamante.

La caminata dará inicio el sábado 11 de octubre a las 6:00 de la mañana, con salida desde la Catedral de Saltillo, y concluirá el domingo 19 de octubre en Santiago, Nuevo León.

La participación está limitada a 15 caminantes. El costo aproximado por caminante es de 8 mil pesos por el recorrido completo con comida, estancias, guías y gastos de vehículos.

Aunque la tarifa cubre la experiencia completa, los organizadores ofrecen la posibilidad de participar en etapas específicas y cuentan con opciones de traslado flexibles para quienes deseen realizar solo una parte del recorrido.

$!El evento busca atraer a senderistas locales, nacionales e internacionales.
El evento busca atraer a senderistas locales, nacionales e internacionales. FOTO: CORTESÍA

El recorrido detallado de las etapas es el siguiente:

Sábado 11: Salida de Saltillo (La Catedral) al Diamante.

Domingo 12: Del Diamante a La Presa.

Lunes 13: De La Presa a San Antonio de las Alazanas.

Martes 14: De San Antonio a Mesa de las Tablas.

Miércoles 15: De Mesa de las Tablas a Potrero de Abrego.

Jueves 16: De Potrero de Abrego al Hondable.

Viernes 17: Del Hondable a Laguna de Sánchez.

Sábado 18: De Laguna de Sánchez a Ciénega de González.

Domingo 19: De Ciénega de González a Santiago N.L..

