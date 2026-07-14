Convocan en Saltillo a marcha nacional pacífica contra convenios con empresas de Israel

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Saltillo
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    Convocan en Saltillo a marcha nacional pacífica contra convenios con empresas de Israel
    Colectivos ciudadanos convocaron a una marcha pacífica en Saltillo para manifestarse en defensa del agua y exigir mayor transparencia en los convenios. IA

Colectivos y activistas marcharán el 1 de agosto del Tecnológico de Saltillo a la Plaza de Armas para exigir transparencia y la cancelación de acuerdos relacionados con la gestión de recursos hídricos

Organizaciones ciudadanas y activistas han lanzado una convocatoria para llevar a cabo una Marcha Nacional Pacífica.

En Saltillo la movilización tiene como objetivo protestar en contra de los acuerdos de colaboración económica y de gestión de recursos hídricos firmados con entidades israelíes en el país, bajo la consigna principal de defender los bienes nacionales.

El evento está programado para el próximo sábado 1 de agosto, iniciando en punto de las 09:30 horas. Los manifestantes se concentrarán en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo, desde donde marcharán con rumbo a la Plaza de las Armas, en el centro histórico de la ciudad.

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EL ORIGEN DEL CONFLICTO: EL CASO CHIHUAHUA

La movilización surge a raíz de la inconformidad social generada por la firma de convenios entre gobiernos locales y el Estado de Israel, haciendo especial énfasis en el caso de Chihuahua.

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De acuerdo con los organizadores de la protesta, dichos acuerdos carecen de marco legal adecuado y terminan beneficiando a corporaciones privadas extranjeras en detrimento de los recursos públicos. Entre los puntos clave de su pliego petitorio destacan:

Transparencia inmediata: Exigen que se abran al escrutinio público los detalles y alcances de estos convenios.

Anulación de contratos: Demandan la cancelación definitiva de cualquier acuerdo que involucre el manejo de recursos hídricos con empresas de origen israelí.

Juicio político: Solicitan que se finquen responsabilidades y se someta a juicio político a los funcionarios públicos que gestionaron y firmaron dichos convenios.

Defensa del agua: Bajo el lema ”El agua de Chihuahua no se vende”, los colectivos buscan visibilizar que la privatización o concesión del vital líquido sienta un precedente de riesgo para el resto de los estados de la República, incluido Coahuila.

Fecha: Sábado 1 de agosto.

Hora de reunión: 09:30 horas.

Punto de partida: Del Tec (Instituto Tecnológico de Saltillo).

Destino: Plaza de las Armas.

Carácter: Pacífica.

Se espera la participación de diversos colectivos defensores del agua, estudiantes, activistas sociales y ciudadanía en general que se solidariza con la causa del norte del país. Los organizadores han reiterado el llamado a mantener una manifestación estrictamente pacífica y ordenada.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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