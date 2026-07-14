$!Convocan en Saltillo a marcha nacional pacífica contra convenios con empresas de Israel

Organizaciones ciudadanas y activistas han lanzado una convocatoria para llevar a cabo una Marcha Nacional Pacífica. En Saltillo la movilización tiene como objetivo protestar en contra de los acuerdos de colaboración económica y de gestión de recursos hídricos firmados con entidades israelíes en el país, bajo la consigna principal de defender los bienes nacionales. El evento está programado para el próximo sábado 1 de agosto, iniciando en punto de las 09:30 horas. Los manifestantes se concentrarán en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo, desde donde marcharán con rumbo a la Plaza de las Armas, en el centro histórico de la ciudad.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO: EL CASO CHIHUAHUA La movilización surge a raíz de la inconformidad social generada por la firma de convenios entre gobiernos locales y el Estado de Israel, haciendo especial énfasis en el caso de Chihuahua.

De acuerdo con los organizadores de la protesta, dichos acuerdos carecen de marco legal adecuado y terminan beneficiando a corporaciones privadas extranjeras en detrimento de los recursos públicos. Entre los puntos clave de su pliego petitorio destacan: Transparencia inmediata: Exigen que se abran al escrutinio público los detalles y alcances de estos convenios. Anulación de contratos: Demandan la cancelación definitiva de cualquier acuerdo que involucre el manejo de recursos hídricos con empresas de origen israelí. Juicio político: Solicitan que se finquen responsabilidades y se someta a juicio político a los funcionarios públicos que gestionaron y firmaron dichos convenios. Defensa del agua: Bajo el lema ”El agua de Chihuahua no se vende”, los colectivos buscan visibilizar que la privatización o concesión del vital líquido sienta un precedente de riesgo para el resto de los estados de la República, incluido Coahuila. Fecha: Sábado 1 de agosto. Hora de reunión: 09:30 horas. Punto de partida: Del Tec (Instituto Tecnológico de Saltillo). Destino: Plaza de las Armas. Carácter: Pacífica. Se espera la participación de diversos colectivos defensores del agua, estudiantes, activistas sociales y ciudadanía en general que se solidariza con la causa del norte del país. Los organizadores han reiterado el llamado a mantener una manifestación estrictamente pacífica y ordenada.

Temas

Manifestaciones

Localizaciones

Chihuahua Coahuila Saltillo

