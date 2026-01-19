Cortocircuito en refrigerador provoca conato de incendio en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 enero 2026
    Cortocircuito en refrigerador provoca conato de incendio en Saltillo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos inspeccionan el área de la cocina donde se originó el conato de incendio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El incidente ocurrió en una vivienda de la calle Tenazas, donde la propietaria detectó humo y olor a quemado al llegar con sus hijos de la escuela

Un cortocircuito en el área de la cocina, específicamente detrás del refrigerador, movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo hasta un domicilio ubicado en calles de la colonia Díaz Ordaz, donde se reportaba un conato de incendio.

El incidente ocurrió en la vivienda de la calle Tenazas. De acuerdo con la información recabada, la propietaria del inmueble arribó a su domicilio en compañía de sus hijos, a quienes había acudido a recoger a la escuela, y al ingresar percibió humo y un fuerte olor a quemado, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan sin vida a velador en el baño de una bodega en Ramos Arizpe

$!Personal de emergencia revisó las conexiones eléctricas del domicilio en la colonia Díaz Ordaz.
Personal de emergencia revisó las conexiones eléctricas del domicilio en la colonia Díaz Ordaz. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al arribar al lugar, los elementos de Bomberos ingresaron al domicilio y se dirigieron al área de la cocina, de donde provenía el olor y la ligera presencia de humo. Tras realizar una inspección, revisaron las conexiones eléctricas del lugar.

Los vulcanos determinaron que el incidente fue provocado por un cortocircuito en el refrigerador, lo que originó el conato de incendio. El aparato fue desconectado de inmediato y se brindaron recomendaciones a la propietaria para que el área sea revisada y se eviten riesgos posteriores.

No se reportaron personas lesionadas. Vecinos del sector salieron de sus viviendas para informarse sobre la situación; sin embargo, el personal de Bomberos descartó cualquier riesgo adicional una vez controlado el incidente.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa