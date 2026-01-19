Cortocircuito en refrigerador provoca conato de incendio en Saltillo
El incidente ocurrió en una vivienda de la calle Tenazas, donde la propietaria detectó humo y olor a quemado al llegar con sus hijos de la escuela
Un cortocircuito en el área de la cocina, específicamente detrás del refrigerador, movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo hasta un domicilio ubicado en calles de la colonia Díaz Ordaz, donde se reportaba un conato de incendio.
El incidente ocurrió en la vivienda de la calle Tenazas. De acuerdo con la información recabada, la propietaria del inmueble arribó a su domicilio en compañía de sus hijos, a quienes había acudido a recoger a la escuela, y al ingresar percibió humo y un fuerte olor a quemado, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.
Al arribar al lugar, los elementos de Bomberos ingresaron al domicilio y se dirigieron al área de la cocina, de donde provenía el olor y la ligera presencia de humo. Tras realizar una inspección, revisaron las conexiones eléctricas del lugar.
Los vulcanos determinaron que el incidente fue provocado por un cortocircuito en el refrigerador, lo que originó el conato de incendio. El aparato fue desconectado de inmediato y se brindaron recomendaciones a la propietaria para que el área sea revisada y se eviten riesgos posteriores.
No se reportaron personas lesionadas. Vecinos del sector salieron de sus viviendas para informarse sobre la situación; sin embargo, el personal de Bomberos descartó cualquier riesgo adicional una vez controlado el incidente.