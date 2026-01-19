Cortocircuito en refrigerador provoca conato de incendio en Saltillo

Un cortocircuito en el área de la cocina, específicamente detrás del refrigerador, movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo hasta un domicilio ubicado en calles de la colonia Díaz Ordaz, donde se reportaba un conato de incendio.

El incidente ocurrió en la vivienda de la calle Tenazas. De acuerdo con la información recabada, la propietaria del inmueble arribó a su domicilio en compañía de sus hijos, a quienes había acudido a recoger a la escuela, y al ingresar percibió humo y un fuerte olor a quemado, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan sin vida a velador en el baño de una bodega en Ramos Arizpe