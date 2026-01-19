Localizan sin vida a velador en el baño de una bodega en Ramos Arizpe

Un hombre que se desempeñaba como velador de una empresa ubicada sobre la carretera a Los Pinos fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior del cuarto de baño. Autoridades y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, en Ramos Arizpe. Cerca de las 09:50 horas de este lunes, trabajadores de una bodega situada en el kilómetro 1 de la carretera a Los Pinos, antes de su cruce con la antigua vía a Monclova, realizaron un reporte al número de emergencias 911 tras encontrar a su compañero inconsciente. TE PUEDE INTERESAR: Fin de semana vial deja un muerto y varios lesionados por alcohol y exceso de velocidad en Saltillo

En el lugar, los empleados informaron que, al ingresar a las instalaciones de la empresa, notaron la ausencia del velador, identificado como Amel Gilberto ¨N¨, de 55 años de edad, por lo que iniciaron su búsqueda. Finalmente, lo localizaron dentro del cuarto de baño, sin responder a llamados. Paramédicos del municipio de Ramos Arizpe acudieron al sitio e ingresaron para realizar la valoración correspondiente. Tras la revisión, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y no se le apreciaban lesiones visibles, por lo que se procedió a declarar el fallecimiento.