Localizan sin vida a velador en el baño de una bodega en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 19 enero 2026
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hallazgo ocurrió al inicio de la jornada laboral, cuando empleados ingresaron a la bodega y reportaron la ausencia del trabajador, activando el protocolo de emergencia

Un hombre que se desempeñaba como velador de una empresa ubicada sobre la carretera a Los Pinos fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior del cuarto de baño. Autoridades y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, en Ramos Arizpe.

Cerca de las 09:50 horas de este lunes, trabajadores de una bodega situada en el kilómetro 1 de la carretera a Los Pinos, antes de su cruce con la antigua vía a Monclova, realizaron un reporte al número de emergencias 911 tras encontrar a su compañero inconsciente.

$!Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes al interior de la bodega.
Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes al interior de la bodega. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el lugar, los empleados informaron que, al ingresar a las instalaciones de la empresa, notaron la ausencia del velador, identificado como Amel Gilberto ¨N¨, de 55 años de edad, por lo que iniciaron su búsqueda. Finalmente, lo localizaron dentro del cuarto de baño, sin responder a llamados.

Paramédicos del municipio de Ramos Arizpe acudieron al sitio e ingresaron para realizar la valoración correspondiente. Tras la revisión, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y no se le apreciaban lesiones visibles, por lo que se procedió a declarar el fallecimiento.

$!Paramédicos confirmaron el fallecimiento tras realizar la valoración médica en el sitio.
Paramédicos confirmaron el fallecimiento tras realizar la valoración médica en el sitio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, así como de la Policía del Estado y agentes de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, arribaron al lugar para realizar las diligencias iniciales y recabar información sobre lo ocurrido.

Personal de Servicios Periciales también se presentó en el inmueble para llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte, la cual de manera preliminar se presume fue por causas naturales.

Una vez concluidos los estudios médicos, las autoridades procederán a notificar a los familiares del fallecido para que realicen los trámites necesarios y reclamen el cuerpo, a fin de darle sepultura conforme a sus creencias y costumbres.

