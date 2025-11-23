Cristo Rey trae ‘reino de justicia y de paz’ ante la desesperación social: Obispo de Saltillo

El líder eclesiástico saltillense reconoció que los fieles enfrentan tiempos difíciles, marcados por la ansiedad y la violencia intrafamiliar. “Actualmente, pues todos traemos alguna situación difícil en nuestro corazón. Traemos una guerra interior, ¿verdad?, con lo que sentimos, con lo que estamos viviendo”, lamentó.

Al referirse a las necesidades sociales, enfatizó el llamado a la justicia y al amor. Dijo que en la misa se proclama: “reino de justicia y de paz, reino de verdad y de amor, reino de santidad y de gracia”.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Ayuntamiento de Saltillo sistema de drenaje en Valle de Lourdes

En este contexto, Monseñor Hilario reflexionó sobre la reciente fragmentación familiar, citando el caso de un feminicidio en la región. Mencionó que estas tragedias a menudo se deben a la falta de confianza y a “un ambiente de acogida” en el hogar, lo cual “nos divide”.

Sobre cómo fortalecer la fe individual y familiar, señaló que la clave es el “encuentro con Jesús”. Esto se logra a través del diálogo, la oración y la confianza, viviendo en una “amistad cercana con el Señor Jesús”.

Citó el Evangelio de Cristo crucificado entre dos malhechores para ejemplificar el acto de fe. Recordó las palabras del “buen ladrón” a Jesús: “Acuérdate de mí cuando estés en tu reino”.

El prelado explicó que la respuesta de Jesús —”Desde hoy estarás en mi paraíso”— es un camino de esperanza. Alienta a las personas con depresión o sufrimiento, recordándoles: “saber que no estamos solos en ellas, ¿verdad? Estamos con Jesús”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo en febrero de 1893: crónica de un periodista norteamericano

Finalmente, el Obispo reconoció la labor de la mayoría de los miembros de la Iglesia. Afirmó que este domingo también se celebra el “día laico en la Iglesia Católica aquí en México, con ocasión de Cristo Rey”.

Monseñor Hilario agradeció el trabajo de evangelización y servicio de los laicos, a quienes invitó a un “compromiso mayor, más entusiasta de servir en nuestra iglesia y también servir en el mundo que tanta falta hace”.