Cristo Rey trae ‘reino de justicia y de paz’ ante la desesperación social: Obispo de Saltillo

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Comunidad. Hilario González, convocó a los devotos a participar en oración y reflexionar sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe.Fe. El Obispo dijo que el próximo sábado se llevará a cabo el envío del Itinerario Guadalupano. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Monseñor Hilario González llama a católicos a fortalecer la fe en medio de la ‘guerra interior’ y la fragmentación familiar

El líder eclesiástico saltillense reconoció que los fieles enfrentan tiempos difíciles, marcados por la ansiedad y la violencia intrafamiliar. “Actualmente, pues todos traemos alguna situación difícil en nuestro corazón. Traemos una guerra interior, ¿verdad?, con lo que sentimos, con lo que estamos viviendo”, lamentó.

Al referirse a las necesidades sociales, enfatizó el llamado a la justicia y al amor. Dijo que en la misa se proclama: “reino de justicia y de paz, reino de verdad y de amor, reino de santidad y de gracia”.

En este contexto, Monseñor Hilario reflexionó sobre la reciente fragmentación familiar, citando el caso de un feminicidio en la región. Mencionó que estas tragedias a menudo se deben a la falta de confianza y a “un ambiente de acogida” en el hogar, lo cual “nos divide”.

Sobre cómo fortalecer la fe individual y familiar, señaló que la clave es el “encuentro con Jesús”. Esto se logra a través del diálogo, la oración y la confianza, viviendo en una “amistad cercana con el Señor Jesús”.

Citó el Evangelio de Cristo crucificado entre dos malhechores para ejemplificar el acto de fe. Recordó las palabras del “buen ladrón” a Jesús: “Acuérdate de mí cuando estés en tu reino”.

El prelado explicó que la respuesta de Jesús —”Desde hoy estarás en mi paraíso”— es un camino de esperanza. Alienta a las personas con depresión o sufrimiento, recordándoles: “saber que no estamos solos en ellas, ¿verdad? Estamos con Jesús”.

Finalmente, el Obispo reconoció la labor de la mayoría de los miembros de la Iglesia. Afirmó que este domingo también se celebra el “día laico en la Iglesia Católica aquí en México, con ocasión de Cristo Rey”.

Monseñor Hilario agradeció el trabajo de evangelización y servicio de los laicos, a quienes invitó a un “compromiso mayor, más entusiasta de servir en nuestra iglesia y también servir en el mundo que tanta falta hace”.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

