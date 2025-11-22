Entrega Ayuntamiento de Saltillo sistema de drenaje en Valle de Lourdes

La obra, realizada bajo el compromiso del alcalde Javier Díaz González y respaldada por el Gobierno del Estado , implicó una inversión cercana a los 800 mil pesos . El objetivo principal es conducir de forma segura las aguas residuales, eliminando focos de infección, malos olores y la proliferación de plagas que afectaban la calidad de vida de las familias.

El Ayuntamiento de Saltillo entregó un nuevo sistema de drenaje sanitario en la colonia Valle de Lourdes , respondiendo a una solicitud prioritaria de los vecinos para consolidar la infraestructura básica del sector.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS), detalló que la obra consistió en la instalación de más de 133 metros lineales de tubería.

”Gracias al trabajo coordinado de nuestro alcalde con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, diputados locales, la iniciativa privada y la comunidad, se puede mejorar día a día la calidad de vida de todas y todos en Saltillo”, expresó De la Rosa Molina.

Esta nueva línea de drenaje sanitario, ubicada en la calle lateral al periférico Luis Echeverría Álvarez (entre la calle Universidad de Zacatecas y el arroyo de la colonia), contribuirá a prevenir filtraciones y encharcamientos, lo que reducirá daños en vialidades y viviendas y permitirá un crecimiento urbano más ordenado.

Por su parte, el diputado local por el Distrito 16, Álvaro Moreira Valdés, destacó que el alcalde Javier Díaz está cumpliendo con sus compromisos, y puso como ejemplo, además de esta obra, el transporte público gratis y muchos otros proyectos en favor de la comunidad. Los vecinos de Valle de Lourdes agradecieron al Municipio por atender esta necesidad prioritaria que los afectó durante años.