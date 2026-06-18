$!Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León

Un hombre originario de Saltillo fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras ser señalado de atropellar presuntamente de manera intencional a su esposa en Nuevo León, hecho que le provocó lesiones que la mantienen hospitalizada en estado crítico.

El imputado fue identificado como José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”. Tras los hechos, fue detenido en Monterrey y puesto a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.