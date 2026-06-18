Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La mujer permanece hospitalizada en estado crítico y en coma tras ser presuntamente atropellada por su esposo
Un hombre originario de Saltillo fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras ser señalado de atropellar presuntamente de manera intencional a su esposa en Nuevo León, hecho que le provocó lesiones que la mantienen hospitalizada en estado crítico.
El imputado fue identificado como José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”. Tras los hechos, fue detenido en Monterrey y puesto a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.
Conforme a las indagatorias realizadas por la Fiscalía, el acusado habría utilizado su vehículo para arrollar deliberadamente a la víctima. La mujer sufrió heridas de gravedad y permanece en coma. Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez resolvió vincularlo a proceso y mantener las medidas cautelares mientras avanza la investigación.
José Antonio ¨N¨ es originario de Saltillo y, según diversa información publicada con anterioridad, su nombre apareció en reportes de inteligencia y publicaciones periodísticas que lo relacionaban con presuntas actividades delictivas en la región sureste de Coahuila.
El procedimiento penal continúa en el estado de Nuevo León, donde las autoridades seguirán reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del acusado en este caso.