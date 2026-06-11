Saltillo recibe la Escoba de Platino 2026 por limpieza urbana y servicios públicos

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    Saltillo recibe la Escoba de Platino 2026 por limpieza urbana y servicios públicos
    Carlos Kalionchis y Aníbal Soberón Rodríguez recibieron en Madrid la Escoba de Platino 2026 en representación del Gobierno Municipal de Saltillo. CORTESÍA

El reconocimiento internacional fue entregado en España por ATEGRUS y distingue acciones en materia de recolección de residuos, limpieza y cuidado del entorno

Saltillo recibió la Escoba de Platino 2026, el máximo reconocimiento internacional que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), durante una ceremonia realizada en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente TECMA 2026, en Madrid, España.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el regidor Carlos Kalionchis y el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, recibieron la distinción que reconoce el trabajo realizado por el Gobierno Municipal para fortalecer la limpieza urbana, mejorar los servicios públicos y promover el cuidado del entorno.

La Escoba de Platino es el máximo galardón que entrega ATEGRUS a gobiernos locales que destacan por sus acciones en materia de servicios públicos, limpieza urbana y cuidado del medio ambiente. En esta edición participaron 157 municipios de distintos países, de los cuales 42 fueron de México, y se otorgaron 120 reconocimientos en diversas categorías.

Javier Díaz González señaló que el premio es resultado del trabajo del personal municipal y de la participación ciudadana en el cuidado de la ciudad.

Entre las acciones que respaldaron la obtención de este reconocimiento destacan la construcción de una nueva fosa en el relleno sanitario y la adquisición de nuevos camiones recolectores, proyectos en los que el Municipio invirtió más de 120 millones de pesos, distribuidos entre infraestructura para el relleno sanitario y nuevas unidades para la recolección de residuos.

Por su parte, Aníbal Soberón Rodríguez destacó que la distinción refleja el trabajo diario realizado para mantener espacios públicos en buenas condiciones y ofrecer mejores servicios a la población.

La ceremonia contó con la presencia de Óscar Pérez, agregado de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México en España, así como representantes de organismos internacionales vinculados a los servicios públicos y la gestión ambiental.

Con la obtención de la Escoba de Platino 2026, Saltillo suma un nuevo reconocimiento internacional relacionado con las acciones de limpieza urbana, servicios públicos y cuidado del medio ambiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cerraran-temporalmente-tramo-de-ciclovia-frente-al-biblioparque-norte-por-futfest-saltillo-2026-EB21316435

La Escoba de Platino es el máximo galardón que entrega ATEGRUS a gobiernos locales que destacan por sus acciones en materia de servicios públicos, limpieza urbana y cuidado del medio ambiente. En esta edición participaron 157 municipios de distintos países, de los cuales 42 fueron de México, y se otorgaron 120 reconocimientos en diversas categorías.

Javier Díaz González señaló que el premio es resultado del trabajo del personal municipal y de la participación ciudadana en el cuidado de la ciudad.

Entre las acciones que respaldaron la obtención de este reconocimiento destacan la construcción de una nueva fosa en el relleno sanitario y la adquisición de nuevos camiones recolectores, proyectos en los que el Municipio invirtió más de 120 millones de pesos, distribuidos entre infraestructura para el relleno sanitario y nuevas unidades para la recolección de residuos.

Por su parte, Aníbal Soberón Rodríguez destacó que la distinción refleja el trabajo diario realizado para mantener espacios públicos en buenas condiciones y ofrecer mejores servicios a la población.

La ceremonia contó con la presencia de Óscar Pérez, agregado de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México en España, así como representantes de organismos internacionales vinculados a los servicios públicos y la gestión ambiental.

Con la obtención de la Escoba de Platino 2026, Saltillo suma un nuevo reconocimiento internacional relacionado con las acciones de limpieza urbana, servicios públicos y cuidado del medio ambiente.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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