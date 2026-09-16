Cuenta Saltillo con 335 Sitios Seguros para mujeres

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, mantiene la incorporación de establecimientos a la estrategia Sitios Seguros, que actualmente cuenta con 335 espacios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad impulsar esta estrategia como una medida de apoyo y protección para las mujeres.

“Desde que iniciamos con esta estrategia cada día hemos podido sumar más negocios que le apuestan a la protección de las mujeres y que nos están apoyando como Sitios Seguros”, dijo. Los 335 establecimientos que forman parte del programa incluyen tiendas, comercios, restaurantes, tiendas de conveniencia y centros comunitarios, entre otros espacios. Fernández Tonone explicó que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo pueden ingresar a cualquiera de estos establecimientos para solicitar apoyo y, de ser necesario, pedir la intervención de las autoridades correspondientes. “En cada uno de los Sitios Seguros las mujeres que se encuentren en alguna situación de riesgo pueden entrar, recibir apoyo inmediato y solicitar ayuda a las autoridades correspondientes”, señaló.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres invitó a los establecimientos que todavía no forman parte de la estrategia a incorporarse y brindar un espacio de apoyo para las mujeres que puedan encontrarse en alguna situación de riesgo. Los negocios interesados en convertirse en Sitio Seguro pueden comunicarse al teléfono 844-415-28-15 o enviar un mensaje directo a través de las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres.

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