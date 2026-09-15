Acuerdan CFE y Municipio de Saltillo acciones para garantizar servicio de agua

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Saltillo
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    Acuerdan CFE y Municipio de Saltillo acciones para garantizar servicio de agua
    Los equipos técnicos revisarán los sistemas eléctricos de los acuíferos Sur, Zapalinamé y Loma Alta, que aportan una parte importante del agua de Saltillo. CORTESÍA

Realizarán una revisión conjunta acciones para prevenir cortes y no afectar a ciudadanos

El Gobierno Municipal de Saltillo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron fortalecer la coordinación para prevenir interrupciones de energía que afecten el funcionamiento de los pozos de agua operados por Aguas de Saltillo (Agsal).

El alcalde Javier Díaz González recibió en la Presidencia Municipal a Alfredo Calderón Martínez, gerente de Distribución Golfo Norte de la CFE; Gerardo Martínez Moreno, subgerente de Planeación y Construcción de la División Golfo Norte, y Eduardo González Valerio, nuevo superintendente de la CFE en Saltillo.

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Durante el encuentro, los representantes de la paraestatal informaron que se contemplan inversiones en la red eléctrica que abastece a los principales pozos de la ciudad, enfocadas en mantenimiento, prevención de riesgos y sistemas de control remoto para atender averías.

Calderón Martínez explicó que se instalará equipamiento telecontrolado para operar y monitorear la infraestructura a distancia desde un centro de control, con el objetivo de detectar incidencias y agilizar su atención. También se prevé reforzar el mantenimiento de líneas troncales y ramales de distribución eléctrica.

Díaz González señaló que garantizar el suministro de agua potable requiere coordinación entre CFE y Agsal y destacó que mantener energizados los pozos es indispensable para operar la red.

“Como Municipio vamos a mantener una postura muy firme. Necesitamos que la CFE garantice el suministro de energía eléctrica porque, por más esfuerzos que hagamos para incrementar el caudal y mejorar la distribución, sin electricidad no podemos operar los pozos ni bombear el agua que necesitan las familias”, señaló.

$!Javier Díaz señaló que mantener energizados los pozos es indispensable para garantizar el bombeo y distribución de agua a las familias.
Javier Díaz señaló que mantener energizados los pozos es indispensable para garantizar el bombeo y distribución de agua a las familias. CORTESÍA

El Alcalde informó que durante 2025 se incorporaron 300 litros por segundo al caudal de Saltillo y que durante 2026 se prevé sumar otros 300 litros por segundo.

Por su parte, Iván José Vicente García, gerente general de Agsal, indicó que los equipos técnicos de ambas instituciones revisarán los sistemas de suministro, recepción y distribución eléctrica de los acuíferos Sur, Zapalinamé y Loma Alta, que concentran una parte importante del abasto de la ciudad.

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El nuevo superintendente de CFE en Saltillo, Eduardo González Valerio, ofreció coordinación con el Municipio y Agsal. Además, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se trabajará en un esquema de videovigilancia desde el C2 para monitorear las subestaciones eléctricas en tiempo real.

Juan Dávila Tovar, representante de la Secretaría de Gobernación, también expresó su disposición de sumarse a los trabajos de coordinación.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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