Da Gobierno de Saltillo mantenimiento al bulevar Francisco Coss

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    Da Gobierno de Saltillo mantenimiento al bulevar Francisco Coss
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de riego de sello en el bulevar Francisco Coss. CORTESÍA

Las labores se realizaron entre Nazario S. Ortiz Garza y Dionisio García Fuentes; durante los trabajos se habilitaron rutas alternas

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo ayer sábado trabajos de mantenimiento sobre el bulevar Francisco Coss, como parte del programa “Aquí Andamos”, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en una de las vialidades importantes de la ciudad.

Las labores consistieron en la aplicación de riego de sello sobre la superficie de rodamiento, una acción enfocada en conservar y rehabilitar el pavimento para ofrecer mejores condiciones a quienes transitan diariamente por este sector.

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$!Durante los trabajos se habilitaron rutas alternas para mantener la circulación en la zona.
Durante los trabajos se habilitaron rutas alternas para mantener la circulación en la zona. CORTESÍA

Los trabajos se concentraron en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Dionisio García Fuentes. Para permitir que las cuadrillas municipales realizaran las maniobras de manera segura, fue necesario suspender temporalmente el paso vehicular en la zona.

Ante el cierre, las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas utilizar como alternativas los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Jesús Valdez Sánchez, además de la avenida Presidente Cárdenas, con el objetivo de reducir afectaciones a la circulación.

El Ayuntamiento señaló que este tipo de acciones forman parte de un programa permanente de rehabilitación y conservación de calles y bulevares, mediante el cual se atienden distintos sectores de Saltillo para mejorar las condiciones de las vialidades y facilitar los traslados de la población.

Los trabajos de mantenimiento se suman a las labores que realiza el Gobierno Municipal a través de “Aquí Andamos”, programa mediante el cual se da atención a diferentes necesidades de infraestructura urbana y servicios públicos.

$!Las labores se concentraron entre Nazario S. Ortiz Garza y Dionisio García Fuentes.
Las labores se concentraron entre Nazario S. Ortiz Garza y Dionisio García Fuentes. CORTESÍA

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar precauciones cuando circulen por las zonas donde se desarrollen trabajos y atender la señalización colocada para proteger tanto a los trabajadores como a los automovilistas.

Además, el Gobierno Municipal recordó que la población puede reportar baches y otras situaciones relacionadas con los servicios públicos mediante el ChatBot Saltillo, disponible en el número 844-160-08-08, para que los reportes sean canalizados a las áreas correspondientes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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