Refuerza Saltillo operativos radar para frenar accidentes y exceso de velocidad

A través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estos dispositivos se desplazan de manera itinerante tanto por las principales vialidades como por avenidas ubicadas al interior de las colonias, con la finalidad de detectar a quienes excedan los límites de velocidad establecidos.

Con el objetivo de reducir los accidentes viales y fortalecer la protección de automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activos los operativos radar en distintos puntos de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El Alcalde señaló que estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo y buscan generar mayor conciencia entre los conductores sobre la importancia de respetar los señalamientos, moderar la velocidad y mantener una conducción responsable.

Díaz González afirmó que la seguridad representa la principal prioridad de su administración, por lo que se mantiene un trabajo permanente basado en la prevención, la proximidad con la ciudadanía y la coordinación de las distintas áreas encargadas de mantener el orden en la ciudad.

De acuerdo con el Edil, esta estrategia forma parte de las acciones que han contribuido a que Saltillo se consolide como la capital más segura de México. Para este 2026, agregó, se contempla una inversión superior a los mil 100 millones de pesos en materia de seguridad.

A la estrategia también se suma la participación de los ciudadanos mediante los Comités Ciudadanos de Seguridad. Actualmente, más de 139 mil personas forman parte de los grupos de WhatsApp habilitados para mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones relacionadas con la seguridad.

Díaz González exhortó a los automovilistas a asumir su responsabilidad al volante y respetar los límites de velocidad, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, evitar cualquier tipo de distractor y abstenerse de conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Por su parte, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que los operativos radar se despliegan de manera estratégica en diferentes sectores y forman parte de un esquema permanente de prevención de accidentes.

El funcionario indicó que estas acciones se complementan con campañas de educación vial, entre ellas los llamados cruceros viales, mediante los cuales se busca sensibilizar directamente a los conductores sobre los riesgos de manejar a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o sin utilizar los dispositivos de seguridad.

La Comisaría informó que la sanción económica por superar los límites de velocidad establecidos es de mil 117 pesos. Las autoridades insistieron en que el objetivo de los operativos no es recaudatorio, sino prevenir percances y proteger tanto a quienes conducen como a peatones y terceros que puedan verse involucrados en un accidente.

Entre las vialidades donde se realizan los operativos radar se encuentran Emilio Arizpe de la Maza, bulevar Fundadores, Nazario S. Ortiz Garza, Periférico Luis Echeverría Álvarez, Venustiano Carranza, Paseo de la Reforma, Otilio González y Antonio Cárdenas.