Da vuelta acelerado, vuelca tráiler y daña tres autos en el libramiento OFT; deja dos lesionados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La vialidad permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban maniobras para levantar el tráiler y retirar los vehículos dañados
El exceso de velocidad de un trailero al dar vuelta de la lateral del bulevar Fundadores hacia el libramiento Óscar Flores Tapia ocasionó que su unidad terminara volcada, dañara tres autos y enviara a dos personas a un hospital en Saltillo.
El accidente, registrado alrededor de las 07:00 horas, movilizó a los cuerpos de emergencia de Arteaga, así como a elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, siendo estos últimos quienes se hicieron cargo de tomar conocimiento del siniestro.
TE PUEDE INTERESAR: Iban a trabajar y chocan al intentar cambiar de carril al oriente de Saltillo
Conforme a las autoridades, el tráiler era conducido por Adrián ¨N¨, quien tomó la vuelta a mayor velocidad de la permitida, lo que provocó que la pesada unidad se volcara. Tras el percance, el camión se arrastró varios metros y golpeó una camioneta Jeep conducida por José Francisco ¨N¨, de 19 años, quien resultó lesionado, ya que se encontraba esperando la luz verde del semáforo cuando fue impactado y proyectado contra otros autos.
Esto ocasionó que un vehículo MG se proyectara contra un Nissan conducido por Jorge Eduardo ¨N¨, quien también tuvo que ser trasladado a un hospital debido a las lesiones sufridas.
Los vehículos afectados estaban en espera del cambio de luz a verde para avanzar con dirección a Arteaga, pero el tráiler se los impidió tras volcarse e invadir los carriles.
La vialidad se vio afectada por varios minutos, hasta que los vehículos fueron retirados del lugar, siendo el tráiler el que más tiempo tardó en ser levantado por las grúas.
Al sitio arribaron las aseguradoras de las unidades involucradas para tratar de llegar a un convenio por los daños ocasionados y cubrir los gastos que se desprendan del accidente.