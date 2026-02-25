$!Da vuelta acelerado, vuelca tráiler y daña tres autos en el libramiento OFT; deja dos lesionados

El exceso de velocidad de un trailero al dar vuelta de la lateral del bulevar Fundadores hacia el libramiento Óscar Flores Tapia ocasionó que su unidad terminara volcada, dañara tres autos y enviara a dos personas a un hospital en Saltillo.

El accidente, registrado alrededor de las 07:00 horas, movilizó a los cuerpos de emergencia de Arteaga, así como a elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, siendo estos últimos quienes se hicieron cargo de tomar conocimiento del siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Iban a trabajar y chocan al intentar cambiar de carril al oriente de Saltillo