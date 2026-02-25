Iban a trabajar y chocan al intentar cambiar de carril al oriente de Saltillo

Dos trabajadores de la tienda Comercial Ley resultaron lesionados la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente vial sobre el bulevar Valdés Sánchez, cuando se dirigían a iniciar su jornada laboral en el establecimiento ubicado en esa misma vialidad, en Saltillo.

De acuerdo con las declaraciones recabadas, ambos empleados viajaban a bordo de una motocicleta eléctrica y circulaban en dirección de Arteaga hacia Saltillo. Al llegar al punto donde se ubica la tienda y existe una barrera de contención, el conductor intentó cambiar del carril derecho al central con la intención de incorporarse entre el muro hacia los carriles que conducen de Saltillo a Arteaga.

