Iban a trabajar y chocan al intentar cambiar de carril al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Iban a trabajar y chocan al intentar cambiar de carril al oriente de Saltillo
    Los trabajadores circulaban en una motocicleta eléctrica cuando ocurrió el percance. ULISES MARTÍNEZ

El conductor solicitó la intervención de su aseguradora para el deslinde de responsabilidades ante Tránsito Municipal

Dos trabajadores de la tienda Comercial Ley resultaron lesionados la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente vial sobre el bulevar Valdés Sánchez, cuando se dirigían a iniciar su jornada laboral en el establecimiento ubicado en esa misma vialidad, en Saltillo.

De acuerdo con las declaraciones recabadas, ambos empleados viajaban a bordo de una motocicleta eléctrica y circulaban en dirección de Arteaga hacia Saltillo. Al llegar al punto donde se ubica la tienda y existe una barrera de contención, el conductor intentó cambiar del carril derecho al central con la intención de incorporarse entre el muro hacia los carriles que conducen de Saltillo a Arteaga.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, presuntamente no midió las dimensiones ni la distancia al realizar la maniobra, lo que provocó el accidente. El conductor, identificado como Mauricio ¨N¨, de 28 años, quien era acompañado por María de los Ángeles, resultó con diversas lesiones, al igual que su acompañante.

Automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911. Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a ambos trabajadores, quienes permanecieron en el lugar sin que fuera necesario su traslado inmediato.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con los involucrados. Asimismo, el conductor solicitó la presencia de su aseguradora para el deslinde de responsabilidades en coordinación con las autoridades.

La circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

