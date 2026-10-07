Da vuelta cerrada y derriba a motociclista al norte de Saltillo

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    Da vuelta cerrada y derriba a motociclista al norte de Saltillo
    La aseguradora arribó al lugar del accidente Ulises Martínez
    Da vuelta cerrada y derriba a motociclista al norte de Saltillo
    La conductora aceptó su responsabilidad Ulises Martínez
    Da vuelta cerrada y derriba a motociclista al norte de Saltillo
    Los vehículos fueron movidos a un estacionamiento Ulises Martínez

El joven de 23 años cayó al pavimento tras la maniobra de la conductora, pero solo presentó golpes leves y no fue necesario trasladarlo a un hospital

Un motociclista resultó con golpes leves luego de ser impactado por una camioneta cuando esperaba la luz verde del semáforo en el cruce de Eulalio Gutiérrez y la carretera a Los Valdés, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Marisela “N”, de 53 años, conducía una Renault Koleos, y circulaba por la carretera a Los Valdés. Al llegar al cruce, realizó una vuelta cerrada para incorporarse a Eulalio Gutiérrez, con dirección a José Narro Robles.

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Durante la maniobra, la conductora no se percató de la presencia de Bryan Uriel “N”, de 23 años, quien permanecía detenido a bordo de una motocicleta Italika, esperando el cambio de luz del semáforo.

El motociclista se dirigía a Mabe para dejar un pedido de comida, pero cayó al pavimento tras el impacto. Compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliarlo, mientras que la conductora detuvo la marcha de la camioneta y también brindó apoyo al joven.

No se requirió el apoyo de socorristas, ya que el motociclista no presentó lesiones de consideración y no requirió ser trasladado a un hospital, de acuerdo con la información proporcionada en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y permanecieron con los involucrados en espera de la aseguradora. Posteriormente, se realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad y los daños ocasionados.

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