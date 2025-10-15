Da vuelta sin precaución y ocasiona accidente al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Da vuelta sin precaución y ocasiona accidente al oriente de Saltillo
    Los vehículos involucrados quedaron en el lugar a la espera de la aseguradora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El lesionado no presentó heridas de gravedad y permaneció en el sitio mientras se gestionaba la llegada de la aseguradora

Una mujer que dio la vuelta para ingresar a una calle en la colonia Misión Cerritos, fue señalada como la responsable de un accidente vial donde una persona resultó lesionada cerca de las 8:00 horas, en Saltillo.

Se trata de Angélica ¨N¨, conductora de la camioneta Mariner, quien circulaba por el bulevar Santa Lucía y dio la vuelta para tomar la calle Santa Rita, pero al hacerlo no tomó la debida precaución.

$!La camioneta Mariner impactó un Chevrolet Aveo en la colonia Misión Cerritos.
La camioneta Mariner impactó un Chevrolet Aveo en la colonia Misión Cerritos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Con el frente de su camioneta golpeó la parte lateral izquierda del vehículo Chevrolet Aveo, donde viajaba un hombre que, tras el accidente, presentó diversos golpes, por lo que se pidió una ambulancia.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre lesionado tras el accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre lesionado tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para prestar la atención correspondiente al lesionado, quien presentó golpes que no ponían en peligro su vida, por lo que quedó en el lugar para esperar a la aseguradora.

Se trataría de llegar a un convenio por los daños; en caso de no hacerlo, los vehículos serían llevados a un corralón de la ciudad mientras se deslindan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados.

