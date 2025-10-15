Da vuelta sin precaución y ocasiona accidente al oriente de Saltillo

Una mujer que dio la vuelta para ingresar a una calle en la colonia Misión Cerritos, fue señalada como la responsable de un accidente vial donde una persona resultó lesionada cerca de las 8:00 horas, en Saltillo.

Se trata de Angélica ¨N¨, conductora de la camioneta Mariner, quien circulaba por el bulevar Santa Lucía y dio la vuelta para tomar la calle Santa Rita, pero al hacerlo no tomó la debida precaución.

