Choca contra transporte de personal al pasarse en ámbar, en Saltillo; conductora queda lesionada

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    La camioneta Jeep Grand Cherokee se impactó tras no respetar la luz roja del semáforo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora aseguró que se dirigía a su trabajo y que continuó su marcha pese a que el semáforo estaba en ámbar

Luego de pasarse el semáforo en amarillo, como ella misma reconoció, una mujer resultó lesionada la mañana de este miércoles tras provocar un accidente vial al no respetar la luz roja en la calzada Francisco I. Madero, alrededor de las 6:30 horas, en Saltillo.

Linda Yessenia, de aproximadamente 25 años, conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee sin placas. Según su declaración, se dirigía a su trabajo y decidió continuar su marcha pese a que el semáforo ya estaba en ámbar.

$!Las unidades involucradas fueron retiradas del lugar para restablecer el flujo vehicular en la calzada Francisco I. Madero.
Las unidades involucradas fueron retiradas del lugar para restablecer el flujo vehicular en la calzada Francisco I. Madero. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con la calle Texcoco, su vehículo se atravesó al paso de un transporte de personal que circulaba por la misma vía. El camión impactó la camioneta, provocando que ésta perdiera el control y saliera del camino.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora en el lugar del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora en el lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades entre los involucrados, mientras las unidades fueron retiradas del sitio para restablecer el flujo vehicular.

Ulises Martínez

