Choca contra transporte de personal al pasarse en ámbar, en Saltillo; conductora queda lesionada

Luego de pasarse el semáforo en amarillo, como ella misma reconoció, una mujer resultó lesionada la mañana de este miércoles tras provocar un accidente vial al no respetar la luz roja en la calzada Francisco I. Madero, alrededor de las 6:30 horas, en Saltillo.

Linda Yessenia, de aproximadamente 25 años, conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee sin placas. Según su declaración, se dirigía a su trabajo y decidió continuar su marcha pese a que el semáforo ya estaba en ámbar.

