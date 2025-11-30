Ley de Aguas... Solución rápida

CARTONES / lunes, diciembre 01, 2025 - 11:00
    Ley de Aguas... Solución rápida
Tras los acuerdos con agricultores, se realizaron 50 cambios al dictamen de Ley de Aguas, informó el diputado Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con el también coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, entre los cambios se incluyen definiciones sobre el uso agropecuario y reasignación de volúmenes, también se establecen procedimientos para la transmisión de concesiones y la inscripción de sistemas comunitarios y padrones agrarios.

Se prevé que el dictamen se lleva al pleno este jueves. Los campesinos advirtieron que se encuentran listos para reactivar sus movilizaciones en caso de que no se respetan los acuerdos.

