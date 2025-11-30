$!Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable

A unas semanas de cerrar el año, el Boletín Epidemiológico encendió las alertas: hasta la semana 45, Coahuila suma 18 mil 858 nuevos casos de diabetes —un promedio de 419 por semana— y 23 mil 074 diagnósticos de hipertensión, alrededor de 512 por semana. En este contexto, preocupa diciembre por los atracones que suelen presentarse durante las posadas y reuniones familiares, especialmente entre quienes ya viven con alguna enfermedad crónica. POR QUÉ SE DISPARAN LOS ANTOJOS El frío es uno de los principales detonantes. Cuando bajan las temperaturas, el cuerpo busca generar calor a través de los alimentos. A esto se suman el encierro y el cansancio acumulado del fin de año, explica Cinthya Aracely Reséndiz del Bosque, nutrióloga dietista de la Clínica 73 del IMSS. “El cuerpo busca calor, y el calor equivale a caloría”. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, en top 10 por casos de diabetes; persiste alta incidencia en 2024 y 2025 Las emociones también influyen: alegría, estrés, tristeza o depresión pueden llevar a comer por impulso. “La persona come con el corazón, con el cerebro y con el estómago”. El problema, añade, es que esa sensación de alivio es momentánea: “Dura los 15 o 20 minutos que comemos; después viene la culpa”.

CUANDO EL ATRACÓN SE COMBINA CON MALES CRÓNICOS Para quienes viven con obesidad —en cualquiera de sus grados— los atracones pueden detonar o agravar condiciones como diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso y dislipidemias. La forma en que estas complicaciones se desarrollan depende de factores genéticos, pero también de los hábitos diarios. Reséndiz señala que existen dos perfiles frecuentes entre los pacientes recién diagnosticados: “Hay quienes aceptan su patología y corrigen lo que no hicieron a tiempo; pero otros se rehúsan y aumentan su gravedad”. En estos últimos casos, los desbalances pueden derivar en glucosas muy altas, mayor aumento de peso y episodios que requieren atención de urgencias. TE PUEDE INTERESAR: Sufre de hipertensión 31% en México: OMS COMPARTIR SIN EXCLUIR En estas fechas, la mesa navideña puede ser complicada para personas con diabetes o hipertensión. Prohibir alimentos afecta más de lo que ayuda, explica la especialista. “Negar el alimento afecta a nivel neuronal”. En lugar de restricciones tajantes, recomienda combinaciones que reduzcan riesgos: si alguien desea comer dos tamales, es mejor omitir refrescos, chocolates u otros carbohidratos para evitar picos de glucosa. “Se trata de compartir, no de aislar”, enfatiza.

La misma lógica aplica para el resto de la familia. Desayunar y comer con normalidad el día 24 evita llegar a la cena con hambre acumulada. “Disfrutar la cena no significa desayunar pesado, comer pesado y cenar pesado”, apunta. Comer despacio también ayuda a que el cuerpo registre la saciedad a tiempo. NIÑOS Y LÍMITES COHERENTES Durante las vacaciones es común que los horarios se relajen, pero la especialista recomienda mantener límites claros para las niñas y los niños. Aunque en las escuelas es más común ver lonches con fruta, verdura y agua, en casa suele aparecer la comida fácil. “Si tú le dices que no puede comerlo, pero te ve comiéndolo, lo vas a confundir”, advierte. Los menores imitan lo que observan; si ven que un adulto come a escondidas, asumirán que ellos también pueden hacerlo. “Luego pasa que los cuida la tía o la abuelita y, quizá sin mala intención, se les da el chocolatito a escondidas”.

EL CALOR TAMBIÉN SE MUEVE Para equilibrar la ingesta y evitar recurrir a la comida como refugio ante el frío, Reséndiz sugiere incorporar actividad física, incluso dentro del hogar. Existen rutinas sencillas en aplicaciones o videos gratuitos ideales para principiantes. “No solo buscamos el calor en la comida; también podemos generarlo con actividad física”, expone. TE PUEDE INTERESAR: De la ley a la mesa: por una alimentación adecuada en Saltillo La especialista insiste en que la prevención no se basa en prohibiciones, sino en el equilibrio: reconocer emociones, ajustar porciones, respetar límites y acompañar a quienes enfrentan una enfermedad crónica sin excluirlos de la convivencia. En un estado que reporta miles de nuevos diagnósticos de diabetes e hipertensión cada año, diciembre se convierte en un momento clave para priorizar la salud sin dejar de disfrutar la mesa en familia.