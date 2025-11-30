Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas

CDMX.- Más de cien empresas y bancos mexicanos están entre los acreedores de First Brands, una manufacturera de auto partes con sede en Ohio que repentinamente se declaró en bancarrota, tras descubrirse un presunto fraude de su fundador, que podría rebasar los 2 mil 300 millones de dólares.

La lista de acreedores del concurso mercantil de First Brands, ante una Corte Federal de Houston, incluye a los bancos mexicanos Santander, BBVA, Banregio y Actinver, este último, en su calidad de fiduciario del fideicomiso de bienes raíces Fibra Nova.

