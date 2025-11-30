Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas

/ 1 diciembre 2025
    Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas
    La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador. Foto: Especial

La empresa First Brands está en proceso de concurso mercantil, luego de un presunto fraude por más de 2 mil 300 mdd

CDMX.- Más de cien empresas y bancos mexicanos están entre los acreedores de First Brands, una manufacturera de auto partes con sede en Ohio que repentinamente se declaró en bancarrota, tras descubrirse un presunto fraude de su fundador, que podría rebasar los 2 mil 300 millones de dólares.

La lista de acreedores del concurso mercantil de First Brands, ante una Corte Federal de Houston, incluye a los bancos mexicanos Santander, BBVA, Banregio y Actinver, este último, en su calidad de fiduciario del fideicomiso de bienes raíces Fibra Nova.

También aparecen las acereras Ternium y Grupo Collado, la comercializadora de gas natural Engie México, la filial mexicana de la productora de auto partes y neumáticos Continental Automotive, la firma de baterías Gonher, y dos de los despachos de abogados más reconocidos del país, Von Wobeser y Sierra, y Basham, Ringe y Correa.

Pero la gran mayoría de las afectadas son medianas y pequeñas maquiladoras del sector automotriz y otros relacionados, que operan principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro y el Estado de México, y que deberán sumarse a una cola de acreedores que incluye a cientos de empresas de China, Taiwán, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur e Italia, entre otros.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

