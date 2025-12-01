POLITICÓN: ¡Sigue Adán Augusto! Al ‘hermano’ de AMLO le espera el destino de Gertz

I. REAPARICIÓN

Un discurso de casi 50 minutos... eso fue lo que ayer colgó en sus redes sociales el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió adelantarse al séptimo aniversario de la llegada de la –autodenominada– cuatroté al poder en México. Y bueno: si de lo que se trataba era de mostrar músculo y dejar claro que sigue siendo el líder del movimiento, sin duda lo consiguió: al cierre de este espacio, el video mediante el cual “realizó la presentación” de su nuevo libro, “Grandeza”, llevaba casi 555 mil vistas y había provocado casi 25 mil comentarios. Nada mal para alguien que ha permanecido fuera de los reflectores durante poco más de un año...

II. DE NOCHE...

Pero, pese al alud de reacciones que provocó el video, hasta anoche solamente unas cuantas de las figuras locales del partido de moda habían hecho eco del tema y casi todos eran laguneros: Luis Fernando Salazar, Antonio Attolini y Cintia Cuevas entre ellos. En otras palabras, la tribu de “Los Guadianos”, que encabeza “La Infanta” Cecilia, no se trepó a la ola. ¿Será que ellos ya nada más son claudistas y dejaron de ser pejelovers?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Ante ‘sabotaje’ carbonero de Tony Flores, la CFE no descarta acciones legales

III. REACCIÓN

El que no perdió la oportunidad de reaccionar al video de “El Peje” fue el también lagunero Gerardo Aguado, quien emitió un comunicado en el cual reiteró lo que muchas veces ha expuesto en la tribuna legislativa. “Dice que está retirado, pero no deja de operar, opinar e intervenir. Esa doble narrativa es parte del desgaste que dejó en el país: mucho discurso, pocos resultados y una clara intención de seguir moviendo los hilos desde afuera”, fue lo más suavecito que el panista le dedicó al expresidente, de quien ha sido un crítico consistente. La pregunta siempre será, desde luego, si al tabasqueño o a sus adoradores les hará alguna mella la crítica.

IV. SEÑAL

Por cierto que, en su reacción ante la reaparición del tabasqueño, Aguado aprovechó el viaje para hacer un guiño preelectoral, a propósito del inicio –hoy– del proceso para renovar el Congreso Local. “En Coahuila vamos a seguir trabajando en equipo, con rumbo y resultados, no con relatos ni libros que buscan justificar el peor sexenio de la historia de México”, dijo en su comunicado. ¿Será que ya convencieron a su dirigente nacional, Jorge Romero, de autorizar la alianza local con el PRI?

V. EMPUJONES Y PORRAS

La final de futbol estudiantil entre los Daneses del Ateneo Fuente y el IMARC –antes Ateneo de Ramos– terminó en escándalo. Tras el silbatazo del árbitro que coronó tetracampeones a los primeros, lo que siguió fue una escena vergonzosa: jugadores del IMARC rodearon al árbitro, lo empujaron y le gritaron, mientras algunos intentaban contenerlos. Lo curioso es que, según testigos, quien empezó a calentar los ánimos desde la tribuna fue Hazel Israel Santos, actual dirigente del PRI en Ramos Arizpe, y exdirector del plantel. Sus gritos no fueron sólo de aliento: fueron gasolina pura, pues los provocó.

VI. FORMAS Y FONDOS

Al Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), todos en Ramos lo conocen como el Ateneo. Le cambiaron el nombre siguiendo esa vieja tradición de rendir homenajes póstumos, porque cuando alguien muere se vuelve bueno. Rodríguez fue un político universitario; lo ocurrido en la final deja una reflexión: de poco sirve cuidar las formas –el nombre, los honores– si se descuida el fondo, que es la formación. Al final, el IMARC se llevó la nota gracias a la inmadurez e irresponsabilidad de Hazel Santos.

VII. CIERRE DE FRONTERAS

México suspendió la importación de carne y productos porcinos desde España tras detectarse peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña. La decisión fue tomada por la Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Berdegué, como medida preventiva para proteger al sector porcícola nacional. El bloqueo aplica a todo: jamones, salchichas, incluso alimento para mascotas. Así, sin mucho drama. Lo curioso es que cuando EU aplicó la misma estrategia con el ganado mexicano por el gusano barrenador, aquí hubo gritos, sombrerazos y reclamos.

TE PUEDE INTERESAR: Cierran frontera al cerdo español: México frena importaciones por brote sanitario en Barcelona

VIII. SIMILITUDES

La suspensión al ingreso de carne porcina desde España nos recuerda lo que hizo Estados Unidos con el ganado mexicano: frenar exportaciones por motivos sanitarios. En su momento, el gobierno mexicano reclamó, pero ahora aplica la misma lógica. Algunos cruces ya fueron reabiertos por el USDA, pero el golpe económico en entidades ganaderas como Coahuila sigue pesando. Cada país cuida a los suyos, y frente al gusano barrenador, México también debe reformular su estrategia: más ciencia y menos discurso.

IX. DICIEMBRE ME GUSTÓ... *

Para quienes se preguntan por qué el escándalo en torno al senador Adán Augusto López y “La Barredora” parece haberse enfriado, e incluso pareciera que el tabasqueño se ha “revalorado” ahora que se le permitió operar la “renuncia” de Alejandro Gertz Manero a la FGR, los enterados dicen que todo tiene que ver con un plan cuidadosamente ejecutado que tendrá su desenlace este mes de diciembre. ¿Cuál será éste? Los que siempre traen los pelos de la burra en la mano aseguran que será exactamente el mismo que tuvo la historia del hoy extitular de la FGR: el “hermano” de ya saben quién, terminará exiliado... ¡perdón!, premiado, con una embajada. ¿Será?