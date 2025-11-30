Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
Tras huir, el probable responsable fue detenido en un operativo coordinado; el Código Penal de Coahuila prevé sanciones para quien abandona a la víctima
La mañana de ayer, Luis Ernesto Sandoval Martínez fue atropellado y murió en el bulevar Los Pastores, en Saltillo. El trágico suceso ocurrió mientras el corredor y deportista local realizaba su rutina en la vía pública; en lo que va del año más del 62 por ciento de los peatones atropellados son hombres.
El conductor responsable se dio a la fuga inmediatamente después de impactar a la víctima. Sin embargo, gracias a la coordinación de las corporaciones de seguridad, se logró ubicar al probable responsable. El individuo, identificado como José “N”, de 41 años, fue detenido horas más tarde en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, donde también fue localizado el vehículo implicado.
La detención fue posible gracias al apoyo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) y del C2, cuya tecnología permitió identificar y rastrear el automóvil.
La coordinación del operativo estuvo a cargo del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez. En las labores participaron la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agrupamientos especializados de la Policía Municipal de Saltillo.
El caso subraya la gravedad legal de huir de la escena de un accidente. El Código Penal de Coahuila, en su artículo 213, establece que “el abandono de una persona lesionada, tras un accidente, es un delito”.
Esta conducta omisiva, que priva de auxilio a la víctima, puede derivar en penas severas. La ley local advierte que las sanciones van “de seis meses a dos años de prisión o multas de hasta 500 días”, además de la responsabilidad que pudiera resultar por el homicidio.
El fallecido, Luis Ernesto Sandoval, era integrante activo de la Liga de Veteranos de Fútbol Soccer Saltillo. La liga manifestó su solidaridad con la familia y compañeros del “jugador de Pumas Diamante”, a quienes deseó pronta resignación.
En materia de siniestralidad vial, los datos muestran una tendencia en la que los hombres resultan más afectados. Un análisis comparativo entre 2024 y 2025 revela un patrón similar: el porcentaje de hombres lesionados como peatones supera al de mujeres.
En lo que va de 2025, se han registrado 127 hombres y 76 mujeres peatones lesionados, cifras que se comparan con las de 2024, cuando se reportaron 139 hombres y 95 mujeres lesionadas en accidentes con vehículos.
Los datos de 2025 reflejan que el 62.5% de los peatones hospitalizados han sido hombres, un ligero incremento respecto al 59.4% registrado en 2024. Las autoridades reiteran su compromiso de trabajar por la seguridad y la procuración de justicia.