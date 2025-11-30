Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos

La mañana de ayer, Luis Ernesto Sandoval Martínez fue atropellado y murió en el bulevar Los Pastores, en Saltillo. El trágico suceso ocurrió mientras el corredor y deportista local realizaba su rutina en la vía pública; en lo que va del año más del 62 por ciento de los peatones atropellados son hombres.

El conductor responsable se dio a la fuga inmediatamente después de impactar a la víctima. Sin embargo, gracias a la coordinación de las corporaciones de seguridad, se logró ubicar al probable responsable. El individuo, identificado como José “N”, de 41 años, fue detenido horas más tarde en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, donde también fue localizado el vehículo implicado.

TE PUEDE INTERESAR: Muere corredor de 66 años tras ser arrollado al norte de Saltillo; buscan al responsable

La detención fue posible gracias al apoyo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) y del C2, cuya tecnología permitió identificar y rastrear el automóvil.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez. En las labores participaron la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agrupamientos especializados de la Policía Municipal de Saltillo.

El caso subraya la gravedad legal de huir de la escena de un accidente. El Código Penal de Coahuila, en su artículo 213, establece que “el abandono de una persona lesionada, tras un accidente, es un delito”.