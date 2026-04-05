Dan mantenimiento a plaza de la María de León en Saltillo

En Saltillo, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de mantenimiento y embellecimiento en la plaza pública de la colonia María de León, al poniente de la ciudad, como parte de las acciones de mejora en espacios públicos. De acuerdo con la información, en este punto se llevó a cabo la aplicación de pintura en distintas áreas del lugar, entre ellas juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar la imagen del espacio.

Además, personal municipal efectuó una limpieza integral que incluyó el retiro de basura, maleza y desechos, así como labores de mantenimiento en las áreas verdes. Estas acciones, según se informó, buscan mantener en mejores condiciones los espacios de convivencia vecinal y responder a la necesidad de contar con áreas más funcionales para el uso diario de las familias. De manera paralela, el Municipio reportó avances en la remodelación total de la plaza pública de la colonia Azteca, ubicada entre las calles Pirámide del Sol, Coyoacán y Carlos Santana. En este espacio se trabaja en la construcción de banquetas y pasillos interiores, además de la rehabilitación de juegos infantiles, labores de reforestación y otras acciones de embellecimiento.

A estas intervenciones se suman también los trabajos del programa de Embellecimiento de Fachadas en la calle Miguel Hidalgo, entre Félix U. Gómez y Ramos Arizpe, dentro del Centro Histórico de Saltillo. El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para mejorar espacios públicos en colonias de la ciudad y fomentar el cuidado de estas áreas por parte de la ciudadanía.

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