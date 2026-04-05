Niega Protección Civil accidentes en ‘Los Chorros’; neblina y alta afluencia saturan la vía

El director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez Mata, informó que el congestionamiento vial registrado este domingo en el tramo de “Los Chorros” no se debe a percances vehiculares, sino a la alta densidad de vacacionistas. “En el tramo de los kilómetros críticos de la carretera no tenemos ningún accidente. El tráfico que existe es debido a la acumulación de vehículos que van saliendo de los diferentes cañones”, aclaró el funcionario.

Martínez Mata precisó que, aunque se reportó un incidente cerca de la caseta de Ojo Caliente, este no afecta la circulación en la zona. “Ese accidente no está perjudicando la vialidad del congestionamiento que tiene en este momento Los Chorros”, aseguró. El director señaló que el factor climatológico fue determinante para que el flujo de salida se adelantara. “Debido a la baja, hay mucha neblina y precipitación; la gente tomó precauciones y empezó a bajar temprano”, explicó Leonel Martínez. La fila de vehículos en rodamiento lento es considerable, extendiéndose por varios kilómetros de la carretera 57. “Ahorita hay presencia de fila desde el Puerto de Flores hasta la cabecera municipal de Arteaga”, detalló el titular de Protección Civil.

Además del turismo local, la vía recibe carga de otros puntos del país. “Tenemos los municipios de Galeana que convergen acá y gente que viene del sur; toman precauciones en la baja y es donde se empieza a acumular”, añadió. Respecto al estado de las rutas, destacó una mejora en la limpieza de los paraderos. “La conciencia de la gente a través de redes sociales para cuidar la naturaleza ayudó bastante; estamos al pendiente de la recolección de basura”, afirmó. Finalmente, el director reiteró que los mantenimientos en la carretera 112 a San Antonio han sido constantes. “El departamento tiene tiempo trabajando en lo que son tiraderos clandestinos; no se tiene consideración de puntos donde tengamos basura”, concluyó.

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