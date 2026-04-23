Propone diputado por Coahuila pensión garantizada para viudas y huérfanos de víctimas del crimen organizado

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 abril 2026
    Propone diputado por Coahuila pensión garantizada para viudas y huérfanos de víctimas del crimen organizado
    Rubén Moreira propone reforma para garantizar pensión a viudas y huérfanos a causa de la violencia. CORTESÍA

Iniciativa plantea respaldo económico permanente a familias afectadas por delitos, financiado con recursos públicos y bienes decomisados

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer una pensión digna en favor de viudas y huérfanos de personas fallecidas a causa de la violencia vinculada al crimen organizado.

La propuesta plantea que este apoyo económico no sea inferior al salario mínimo mensual vigente y se constituya como un derecho permanente, exigible y desvinculado de cualquier criterio discrecional. Para su operación, se prevé la creación de un Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-refuerza-blindaje-con-red-de-videointeligencia-desde-la-frontera-de-acuna-FC20223789

El legislador explicó que dicho fondo se integraría con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, así como aportaciones y donaciones, bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

RESPUESTA ESTRUCTURAL ANTE CRISIS DE VIOLENCIA

Moreira Valdez subrayó que la iniciativa responde a un contexto de violencia que ha dejado profundas secuelas sociales y económicas en miles de familias mexicanas. Citó que en 2024 se registraron más de 33 mil homicidios en el país, además de 23.1 millones de personas víctimas de algún delito, con altos niveles de impunidad.

“El impacto no termina con la pérdida de una vida; continúa en la desarticulación de los hogares y en la precariedad de quienes dependen económicamente de la víctima”, advirtió.

En ese sentido, enfatizó que el objetivo central es evitar que la tragedia derive en pobreza, abandono escolar o trabajo infantil, fenómenos asociados a la pérdida del sustento familiar.

REFORMA CON PLAZOS Y ALCANCE INSTITUCIONAL

El proyecto contempla la adición del artículo 4º constitucional para reconocer este derecho, así como un régimen transitorio que establece un plazo de 90 días para que el Congreso realice adecuaciones legales, y de 180 días para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas constituya y ponga en operación el fondo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/garantiza-manolo-jimenez-condiciones-de-seguridad-para-elecciones-en-coahuila-GK20197256

El legislador recordó que la desaparición en 2020 del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debilitó la capacidad institucional para atender a víctimas, por lo que consideró urgente restablecer mecanismos de apoyo con carácter permanente.

“Se trata de justicia constitucional, no de asistencialismo. El Estado debe garantizar condiciones mínimas de vida a quienes han sido afectados indirectamente por la violencia”, sostuvo.

La iniciativa coloca en el centro del debate el papel del Estado frente a las víctimas indirectas, al reconocer que la reparación del daño no solo implica sancionar delitos, sino también asegurar condiciones materiales que permitan reconstruir proyectos de vida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Víctimas
Pensiones

Organizaciones


Cámara de Diputados

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La pelea del siglo en Coahuila

La pelea del siglo en Coahuila
true

Morena: Arturo Ávila hundió a Luisa Alcalde
true

POLITICÓN: Aprovecha PRI caos en Morena para arrasar en las elecciones en Coahuila

Esteban Garza Fishburn, Eunice Daniela Gallegos Gómez y Rodrigo del Ángel Burciaga (estudiantes), Rossana Sofía Martínez, Luis Pablo Garza (coordinador de Proyectos Estratégicos) y Alfonso Ballesteros (coordinador académico de Ingenierías). Sosteniendo una impresionante pieza impresa en 3D, muestran el potencial creativo y técnico que se desarrollará en el nuevo FabLab Carolina.

Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad
Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia luego de que la joven cayera al pavimento tras el impacto, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

Regresa por objeto y es atropellada: menor resulta lesionada en Saltillo

Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada.

Saltillo: Valkirias Lingerie inicia reclutamiento y concentración rumbo a la Temporada 2026
Phelan fue destituido el miércoles 22 de abril, tras meses de disputas internas con altos mandos del Pentágono y desacuerdos sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina, que atravesaba dificultades.

El secretario de la Marina de EU es despedido en medio de luchas internas en el Pentágono
Mientras Anthropic decide quién tiene acceso a Mythos, el poderoso modelo ha desencadenado respuestas de emergencia por parte de bancos centrales y agencias de inteligencia de todo el mundo.

Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, activa las alarmas globales