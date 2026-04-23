Coahuila refuerza blindaje con red de videointeligencia desde la frontera de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Desde uno de los puntos estratégicos del norte del País, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa de Robustecimiento de la Red Estatal de Videointeligencia en Coahuila, una de las apuestas más ambiciosas del año en materia de seguridad, con la incorporación de más de mil cámaras inteligentes para fortalecer la vigilancia en diversas regiones de la entidad. El Mandatario destacó que esta estrategia busca consolidar un modelo basado en prevención, proximidad e inteligencia, con el objetivo de mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras del País.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD El nuevo sistema incorpora cámaras con reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares, conectadas de manera permanente al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Comando e Inteligencia (C4I), desde donde serán monitoreadas las 24 horas del día. Además del equipamiento, el programa contempla la instalación de Centros de Control y Comando (C2), así como el despliegue de más de 300 kilómetros de fibra óptica para garantizar la operación eficiente de la red.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, subrayó que algunas de las cámaras adquiridas cuentan con características únicas en el país, lo que permitirá mejorar significativamente las capacidades de análisis en tiempo real. EXPANSIÓN REGIONAL ESTRATÉGICA El fortalecimiento de la videovigilancia impactará principalmente en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte, donde además se construyen centros regionales de monitoreo para optimizar la coordinación interinstitucional. En ese contexto, se informó que el municipio de Acuña se integrará este mismo año al grupo de localidades que cuentan con su propio C2, lo que permitirá una respuesta más ágil ante incidentes. Por su parte, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó que esta ampliación tecnológica consolida una red de vigilancia robusta a nivel estatal, reconocida incluso en foros nacionales e internacionales. INVERSIÓN HISTÓRICA EN SEGURIDAD El gobernador Manolo Jiménez enfatizó que este proyecto forma parte de una inversión superior a los 4 mil millones de pesos destinada a seguridad durante 2026, recursos que han permitido ampliar infraestructura, equipamiento y capacidades operativas.

Adelantó que para 2027 se prevé la construcción de 18 nuevos cuarteles para corporaciones estatales y fuerzas federales, incluyendo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, distribuidos estratégicamente en todo el territorio. Asimismo, se contempla el fortalecimiento de arcos de seguridad en carreteras y zonas limítrofes, con el fin de reforzar el control territorial.

COORDINACIÓN COMO EJE DE MODELO El Mandatario subrayó que uno de los pilares del modelo de seguridad en Coahuila es la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido mantener condiciones de estabilidad y confianza.

En el acto, el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, reconoció el respaldo estatal y aseguró que la inversión en videointeligencia contribuirá a consolidar a municipios como Acuña y Piedras Negras entre las fronteras más seguras del país. Autoridades militares, de seguridad y representantes del poder legislativo acompañaron el arranque de este programa, que busca reforzar la vigilancia y garantizar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

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