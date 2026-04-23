La Casa del Migrante de Saltillo necesita de tu ayuda; llama a donar víveres y artículos de limpieza

Ubicado en la colonia Landín, el albergue ha operado por más de 20 años como un punto clave de resguardo, alimentación y acompañamiento. Sin embargo, actualmente apenas logra cubrir la mitad de su presupuesto anual, estimado en 10 millones de pesos, monto indispensable para sostener sus servicios básicos.

La Casa del Migrante Saltillo atraviesa una de las crisis más severas en su historia reciente: la falta de recursos amenaza con un cierre inminente y pone en riesgo la atención humanitaria que durante más de dos décadas ha brindado a miles de personas en tránsito por la ciudad.

El escenario se ha agravado por la reducción de donaciones internacionales, particularmente aquellas provenientes de Estados Unidos, en un contexto marcado por políticas migratorias restrictivas que han limitado el flujo de recursos hacia organizaciones de asistencia.

Frente a esta situación, el refugio ha optado por voltear hacia la comunidad local. A través de una convocatoria abierta, lanzó una colecta solidaria para reunir insumos esenciales que permitan mantener su operación en el corto plazo.

La campaña solicita alimentos no perecederos —como azúcar, café, leche, pastas y atún—, además de artículos de higiene personal que garanticen condiciones dignas para las personas alojadas. También se requieren utensilios de limpieza, como escobas y trapeadores, indispensables para el mantenimiento cotidiano de las instalaciones.

Los donativos pueden entregarse directamente en el albergue, que históricamente ha sido un referente en la atención humanitaria en la Región Sureste de Coahuila.

La colecta no solo busca atender necesidades inmediatas, sino sostener la capacidad operativa del espacio ante el flujo constante de migrantes. En este contexto, la continuidad de sus servicios depende, en gran medida, de la respuesta solidaria de la sociedad civil, ante la ausencia de apoyos institucionales y la cancelación de fondos internacionales que han dejado al albergue en una situación crítica.