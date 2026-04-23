Alerta en Coahuila por caso de gusano barrenador en Concha del Oro, Zacatecas

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Alerta en Coahuila por caso de gusano barrenador en Concha del Oro, Zacatecas
    El gusano barrenador ya ronda Coahuila, apenas a unos kilómetros de la frontera con Zacatecas. Especial

Autoridades y ganaderos refuerzan vigilancia ante la cercanía de la plaga a menos de 30 kilómetros de la frontera estatal

La detección de un caso de gusano barrenador en Concepción del Oro, Zacatecas, ha encendido las alarmas en el sector agropecuario de Coahuila. El hallazgo se ubica a menos de 30 kilómetros de la línea divisoria con el territorio coahuilense.

Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, manifestó su preocupación por la cercanía de esta plaga. “Nos mortifica, es algo que preocupa tener esta plaga ya tan cerca”, señaló el líder ganadero ante el avance de la infestación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/gusano-barrenador-pone-en-jaque-al-ganado-80-de-casos-afecta-a-bovinos-en-coahuila-GC20222040

Amezcua explicó que el estado ha trabajado durante los últimos 18 meses en coordinación con el gobierno federal para implementar medidas preventivas. El objetivo es minimizar los daños ante la alta probabilidad de que la plaga cruce la frontera estatal de forma natural.

“Es un avance natural de las moscas, que vuelan por sí solas. Pedimos que no dejen de reportar; si detectan cualquier caso de gusanera en un animal, lo informen de inmediato”, urgió el dirigente a la comunidad.

La principal herramienta de combate es la técnica de la mosca estéril, cuya producción mundial se concentra actualmente en Panamá. No obstante, se prevé que para mediados de año entre en operación una nueva planta del Senasica en Chiapas, con el fin de abastecer la demanda.

Respecto al impacto, Amezcua advirtió que la plaga no solo afecta a la producción ganadera, sino a cualquier animal de sangre caliente. “Estamos hablando de humanos, perros, gatos o cualquier animal que tenga una herida; puede convertirse incluso en un problema de salud pública”, alertó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arranca-nuevo-leon-campana-para-prevenir-gusano-barrenador-en-perros-y-gatos-DH20146647

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, confirmó que se han reforzado las inspecciones en las vías de comunicación. “Tenemos personal en la carretera a Zacatecas, con una caseta amplia y corrales; todo lo que llega es sometido a inspección”, detalló.

El funcionario estatal subrayó que se mantienen restricciones estrictas a la movilización de ganado proveniente de zonas infectadas. Además, se ha desplegado una campaña informativa constante para orientar a los productores sobre qué hacer en caso de detectar heridas sospechosas en sus animales.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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