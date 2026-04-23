UAdeC proyectará ciclo de cine sobre infancias en contextos de guerra

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC organizaron un ciclo de cine enfocado en las infancias que viven en contextos de guerra, con el objetivo de reflexionar sobre memoria, resistencia y vida cotidiana en escenarios de conflicto. Bajo el título “Infancias en conflictos bélicos: memoria, resistencia y vida cotidiana”, las funciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la facultad, ubicadas en la calle Licenciado Benito Juárez #139, en la Zona Centro de Saltillo.

El ciclo contempla tres proyecciones abiertas al público, todas con entrada gratuita y programadas a las 17:30 horas. La primera función será este viernes 24 de abril con Persépolis, película animada basada en la novela gráfica autobiográfica de Marjane Satrapi, que retrata su infancia durante la Revolución Islámica en Irán y aborda temas como la represión, la identidad y el exilio. El jueves 30 de abril se proyectará El pan de la guerra (The Breadwinner, 2017), historia ambientada en Afganistán bajo el régimen talibán, donde una niña debe asumir la identidad de un niño para poder trabajar y sostener a su familia tras la detención de su padre. La última función será el viernes 8 de mayo con La tumba de las luciérnagas (1988), dirigida por Isao Takahata, que narra la lucha por sobrevivir de dos hermanos en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, considerada una de las obras más representativas del cine antibélico.

De acuerdo con la convocatoria, después de cada proyección se realizará una reflexión colectiva para analizar los temas abordados en las películas, en torno a las experiencias de la niñez en contextos de violencia. El ciclo es impulsado por estudiantes en colaboración como proyecto de divulgación que busca acercar estos temas a la comunidad universitaria y al público en general.

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