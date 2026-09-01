Dan mantenimiento a puente vehicular en Emilio Arizpe, en Saltillo

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    Dan mantenimiento a puente vehicular en Emilio Arizpe, en Saltillo
    Los trabajos en el puente se realizan a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en sentido norte-sur. CORTESÍA

Personal de “Aquí Andamos” reparó las juntas de un puente vehicular sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos de mantenimiento y reparación en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Entre las acciones se encuentra la reparación de las juntas del puente vehicular ubicado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en el sentido de norte a sur. Los trabajos son realizados por personal del programa “Aquí Andamos”.

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De manera paralela, se iniciaron labores para atender una rejilla pluvial deteriorada localizada sobre la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente, a la altura del fraccionamiento Mirasierra.

En este punto se trabaja en la reparación de la infraestructura con el objetivo de evitar que el deterioro represente un riesgo para vehículos y peatones. Las autoridades municipales solicitaron a los conductores y transeúntes extremar precauciones mientras se desarrollan las labores durante los próximos días.

$!También comenzaron trabajos para atender una rejilla pluvial deteriorada sobre el bulevar Fundadores.
También comenzaron trabajos para atender una rejilla pluvial deteriorada sobre el bulevar Fundadores. CORTESÍA

El Ayuntamiento señaló que las acciones de mantenimiento vial se realizan de manera permanente en diferentes sectores de Saltillo, de acuerdo con las necesidades detectadas.

Para reportar daños en vialidades o solicitar atención relacionada con servicios públicos, la ciudadanía puede utilizar el asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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