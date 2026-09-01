Dan mantenimiento a puente vehicular en Emilio Arizpe, en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos de mantenimiento y reparación en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para peatones y automovilistas. Entre las acciones se encuentra la reparación de las juntas del puente vehicular ubicado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en el sentido de norte a sur. Los trabajos son realizados por personal del programa “Aquí Andamos”.

De manera paralela, se iniciaron labores para atender una rejilla pluvial deteriorada localizada sobre la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente, a la altura del fraccionamiento Mirasierra. En este punto se trabaja en la reparación de la infraestructura con el objetivo de evitar que el deterioro represente un riesgo para vehículos y peatones. Las autoridades municipales solicitaron a los conductores y transeúntes extremar precauciones mientras se desarrollan las labores durante los próximos días.

El Ayuntamiento señaló que las acciones de mantenimiento vial se realizan de manera permanente en diferentes sectores de Saltillo, de acuerdo con las necesidades detectadas. Para reportar daños en vialidades o solicitar atención relacionada con servicios públicos, la ciudadanía puede utilizar el asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08.

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