Saltillo: inicia rehabilitación de La Aurora; seguirán la Deportiva y el parque V. Carranza

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    Saltillo: inicia rehabilitación de La Aurora; seguirán la Deportiva y el parque V. Carranza
    Se rehabilitan palapas, baños, juegos y bancas, debido a daños por vandalismo y falta de mantenimiento. HOMERO SÁNCHEZ

La Secretaría de Medio Ambiente aclaró que faltan acciones por realizar en La Aurora para después pasar a otros parques como el V. Carranza y la Ciudad Deportiva

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila inició los trabajos de mantenimiento correctivo en el parque La Aurora, como parte de un proyecto de rehabilitación de los diversos espacios recreativos de la ciudad.

Alejandro Hassaf Tobías, subsecretario de Fortalecimiento y Cumplimiento Ambiental, detalló que se están realizando labores como la pintura de bardas que se encontraban grafiteadas, el corte de hierba y la reactivación de la fuente principal que no funcionaba.

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Además de estas acciones, los trabajadores rehabilitan la madera y los techos de las palapas, así como los baños del lugar, los cuales se encontraron vandalizados, con paneles de avispas y con telarañas.

En un recorrido realizado por VANGUARDIA, se apreció además la pintura de los cordones cuneta así como de las rejas y las bardas perimetrales.

$!También se interviene la infraestructura del parque, incluyendo rejas perimetrales, cordones cuneta, bardas y accesos.
También se interviene la infraestructura del parque, incluyendo rejas perimetrales, cordones cuneta, bardas y accesos. HOMERO SÁNCHEZ

El funcionario estatal reiteró que existe una división en la administración de los espacios, donde la parte deportiva corresponde al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), mientras que la zona recreativa es atendida por Medio Ambiente.

Hassaf Tobías indicó que por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas se realiza un mantenimiento más profundo que abarca la reja perimetral, la cual estaba colgada con alambres, así como la soldadura de juegos y la atención de las 45 bancas instaladas.

También se intervino el área utilizada por los scouts los fines de semana, donde se pintaron las bardas y la bodega, buscando que los propios usuarios mantengan el espacio en buenas condiciones.

$!El mantenimiento contempla las 45 bancas del parque y los juegos infantiles.
El mantenimiento contempla las 45 bancas del parque y los juegos infantiles. HOMERO SÁNCHEZ

“Ahorita ya es una puerta funcional que en el futuro vamos a construir una caseta y va a volver a ser la entrada principal del parque. Rehabilitamos la fuente que ahorita estamos trabajando en ella, nos hace falta todavía un poquito de trabajo, pero ya la echamos a andar”, señaló.

Los trabajos incluyen la pintura de cerca de 5 mil metros de cordón cuneta, divididos en dos etapas: desde la entrada hasta el arroyo y desde el arroyo hasta los campos de béisbol, labores que estiman concluir pronto.

“Todo esto se va a estar trabajando, yo calculo unas tres semanas, cuatro a más tardar, para terminar ya todo el parque y podernos pasar a otro parque que puede ser el Venustiano Carranza, que puede ser la Deportiva, que son los que les vamos a meter ahorita un poquito más de mantenimiento”, afirmó.

Hassaf Tobías expuso que las acciones que se han realizado hasta el momento se han enfocado en el área que está entre la entrada y el arroyo, por lo que entre el cuerpo de agua y el resto del parque se trabajará en las siguientes semanas.

$!Los trabajos incluyen pintura, limpieza y reactivación de la fuente principal.
Los trabajos incluyen pintura, limpieza y reactivación de la fuente principal. HOMERO SÁNCHEZ

BUSCAN REFORZAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD

El subsecretario reconoció que uno de los principales problemas a los que se enfrentan en los parques es la seguridad, ya que resulta complicado vigilar 27 hectáreas con solo uno o dos veladores disponibles.

Por ello, adelantó que buscarán el apoyo de la Policía Estatal o Municipal para realizar rondines nocturnos, además de planear la rehabilitación del alumbrado público para cubrir las zonas oscuras.

$!Atienden las áreas que presentaban deterioro y grafiti.
Atienden las áreas que presentaban deterioro y grafiti. HOMERO SÁNCHEZ

“En su momento, ya que terminemos este mantenimiento que le estamos dando, vamos a tener que hablar con Seguridad Pública, ya sea estatal o municipal, para que nos ayuden con rondines”, comentó.

El parque mantendrá su horario de cierre a las 20:00 horas, y se implementarán reglamentos como el uso obligatorio de correa para los perros, así como la instalación de botes de basura fijos, bebederos y señalética para indicar áreas restringidas o el uso de agua tratada.

INVERSIÓN DE CINCO MILLONES INICIALES

Para estas labores, la dependencia destinó un presupuesto de 5 millones de pesos, recurso enfocado en la compra de pintura, herramientas y todo el material de trabajo necesario para la primera fase.

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“Esa es la inversión inicial y es con lo que vamos a trabajar de aquí a fin de año. Ya en enero nos sentaremos a ver qué presupuesto le van a dar, si puede haber algún ingreso por los parques, por las rentas de locales, por alguna otra cosa”, precisó.

Finalmente, el funcionario destacó que la rehabilitación busca devolverle la vida a uno de los parques más tradicionales de Saltillo, donde ya se observa a familias y adultos mayores conviviendo rodeados de fauna local como ardillas, cotorros y colibríes.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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