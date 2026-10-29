Daneses celebran 159 años del Ateneo Fuente con desfile y partido

El Ateneo Fuente celebró este jueves su 159 aniversario con una serie de actividades que reunieron a estudiantes, docentes, autoridades universitarias y representantes del Gobierno estatal y municipal, en el marco de la fecha oficial que se conmemora este domingo 1 de noviembre.

Los festejos comenzaron al mediodía con una sesión solemne en la Pinacoteca de la institución y se extendieron por la tarde con el desfile tradicional, en el que participaron aproximadamente 700 daneses.