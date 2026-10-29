Daneses celebran 159 años del Ateneo Fuente con desfile y partido
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La comunidad educativa realizó una sesión solemne, un recorrido por el Centro Histórico y un encuentro de fútbol americano contra la Universidad Carolina
El Ateneo Fuente celebró este jueves su 159 aniversario con una serie de actividades que reunieron a estudiantes, docentes, autoridades universitarias y representantes del Gobierno estatal y municipal, en el marco de la fecha oficial que se conmemora este domingo 1 de noviembre.
Los festejos comenzaron al mediodía con una sesión solemne en la Pinacoteca de la institución y se extendieron por la tarde con el desfile tradicional, en el que participaron aproximadamente 700 daneses.
Alrededor de las 17:00 horas, el contingente partió de la plaza Ateneo, en el centro de Saltillo, y avanzó por las calles Juárez, Hidalgo, Coss y Venustiano Carranza, hasta llegar a las instalaciones de la preparatoria.
A su llegada al plantel, los estudiantes fueron recibidos en el Paraninfo, donde la Rondalla del Ateneo Fuente interpretó las tradicionales mañanitas y otras piezas musicales. Posteriormente, las autoridades dieron la bienvenida a los asistentes y se realizó el reparto de pastel entre los alumnos.
Durante la ceremonia, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, reconoció la trayectoria del Ateneo Fuente y su papel en la formación de generaciones de estudiantes, al destacar su importancia dentro de la historia educativa de la entidad.
Las actividades concluyeron con el partido entre los Daneses del Ateneo Fuente y los Dragones de la Universidad Carolina, que puso fin a la jornada conmemorativa.