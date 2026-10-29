Daneses celebran 159 años del Ateneo Fuente con desfile y partido

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Saltillo
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    Daneses celebran 159 años del Ateneo Fuente con desfile y partido
    La banda de guerra y música del plantel acompañó el desfile que reunió a cerca de 700 estudiantes por las calles de Saltillo. KATYA GONZÁLEZ

La comunidad educativa realizó una sesión solemne, un recorrido por el Centro Histórico y un encuentro de fútbol americano contra la Universidad Carolina

El Ateneo Fuente celebró este jueves su 159 aniversario con una serie de actividades que reunieron a estudiantes, docentes, autoridades universitarias y representantes del Gobierno estatal y municipal, en el marco de la fecha oficial que se conmemora este domingo 1 de noviembre.

Los festejos comenzaron al mediodía con una sesión solemne en la Pinacoteca de la institución y se extendieron por la tarde con el desfile tradicional, en el que participaron aproximadamente 700 daneses.

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Alrededor de las 17:00 horas, el contingente partió de la plaza Ateneo, en el centro de Saltillo, y avanzó por las calles Juárez, Hidalgo, Coss y Venustiano Carranza, hasta llegar a las instalaciones de la preparatoria.

$!El contingente del Ateneo Fuente incluyó grupos de danza folclórica que recorrieron las principales calles del Centro Histórico.
El contingente del Ateneo Fuente incluyó grupos de danza folclórica que recorrieron las principales calles del Centro Histórico. KATYA GONZÁLEZ

A su llegada al plantel, los estudiantes fueron recibidos en el Paraninfo, donde la Rondalla del Ateneo Fuente interpretó las tradicionales mañanitas y otras piezas musicales. Posteriormente, las autoridades dieron la bienvenida a los asistentes y se realizó el reparto de pastel entre los alumnos.

$!Las porristas del Ateneo Fuente animaron el desfile con el que la comunidad estudiantil celebró el aniversario de la institución.
Las porristas del Ateneo Fuente animaron el desfile con el que la comunidad estudiantil celebró el aniversario de la institución. KATYA GONZÁLEZ

Durante la ceremonia, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, reconoció la trayectoria del Ateneo Fuente y su papel en la formación de generaciones de estudiantes, al destacar su importancia dentro de la historia educativa de la entidad.

$!El encuentro de fútbol americano entre los Daneses del Ateneo y los Dragones de la Universidad Carolina puso fin a la jornada conmemorativa.
El encuentro de fútbol americano entre los Daneses del Ateneo y los Dragones de la Universidad Carolina puso fin a la jornada conmemorativa. KATYA GONZÁLEZ

Las actividades concluyeron con el partido entre los Daneses del Ateneo Fuente y los Dragones de la Universidad Carolina, que puso fin a la jornada conmemorativa.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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