Alumnos en plantón piden a saltillenses alimentos y bebidas calientes; bloqueo de bulevar cumple 48 horas

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Saltillo
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    Alumnos en plantón piden a saltillenses alimentos y bebidas calientes; bloqueo de bulevar cumple 48 horas
    Estudiantes del Tecnológico de Saltillo cumplieron 48 horas de bloqueo en el bulevar Venustiano Carranza sin alcanzar un acuerdo definitivo. OMAR SAUCEDO

La lluvia y las bajas temperaturas complican el plantón; estudiantes convocan a un tendedero de testimonios y la dirección mantiene abierta la vía del diálogo

El bloqueo del bulevar Venustiano Carranza por estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) cumplió 48 horas este jueves 29 de octubre, sin que hasta el momento exista un acuerdo definitivo que permita liberar la vialidad.

A las afectaciones al tránsito vehicular se sumaron las condiciones climáticas, luego de que la lluvia y las bajas temperaturas alcanzaran a los jóvenes que permanecen en el plantón, quienes hicieron un llamado a la sociedad y a sus compañeros para recibir alimentos y bebidas calientes.

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A través de una convocatoria difundida en redes sociales, los estudiantes advirtieron que algunos de los manifestantes no habían probado alimento durante el día y solicitaron apoyo inmediato para quienes permanecen en la protesta.

Entre los productos que requieren se encuentran lonches, tortas, sándwiches, tacos, burritos y otros alimentos que puedan calentarse, además de café, té, avena instantánea, leche y atole.

También solicitaron fruta de fácil consumo, como plátanos y manzanas, así como vasos, platos y servilletas desechables o biodegradables.

Los jóvenes señalaron que quienes no puedan acudir directamente a entregar insumos pueden contribuir compartiendo la convocatoria para ampliar el alcance de la petición.

CONVOCAN A EXPONER TESTIMONIOS

Como parte de las actividades del movimiento, los estudiantes convocaron a la instalación de un tendedero de testimonios, que comenzará este jueves a las 17:00 horas y permanecerá hasta que concluya la protesta.

La dinámica permitirá que integrantes de la comunidad coloquen sus relatos sobre las experiencias y situaciones que motivaron su participación en el movimiento.

Quienes prefieran mantener el anonimato podrán enviar sus testimonios mediante el código QR incluido en la convocatoria.

Con esta actividad, los manifestantes buscan abrir un espacio para compartir experiencias y dar visibilidad a las inconformidades que mantienen activa la movilización.

$!Los estudiantes convocaron a la sociedad a llevar lonches, tortas, café, té y otros productos para apoyar a quienes permanecen en la protesta.
Los estudiantes convocaron a la sociedad a llevar lonches, tortas, café, té y otros productos para apoyar a quienes permanecen en la protesta. CORTESÍA

TEC SALTILLO REITERA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

Por su parte, la dirección del TecNM Saltillo sostuvo que la administración encabezada por Ania Guadalupe Sánchez Ruiz mantiene su disposición para dialogar con los estudiantes y atender los planteamientos del movimiento.

“Se está trabajando en los puntos medulares de este movimiento con el objetivo de llegar a una solución para poder desalojar el bulevar Venustiano Carranza”, expresó la institución.

Asimismo, ofreció disculpas a la sociedad por las afectaciones ocasionadas por el cierre de la vialidad, mientras continúan las conversaciones para alcanzar una solución.

Al cumplirse dos días de la protesta, el bulevar permanecía bloqueado y los estudiantes continuaban solicitando respaldo para sostener el plantón, a la espera de avances que permitan resolver el conflicto.

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