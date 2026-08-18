Rescatan a senderistas de Saltillo tras caída en el Cerro de las Mitras, en Monterrey

MONTERREY, NL.- Dos jóvenes originarios de Saltillo fueron auxiliados durante la madrugada del lunes luego de que una de ellas sufriera una caída de aproximadamente cinco metros mientras realizaban senderismo en el Cerro de las Mitras, en Monterrey. La lesionada fue identificada como Ximena Leal Flores, de 22 años, quien se encontraba acompañada por su novio, Diego, de 20 años. De acuerdo con la información publicada en medios regionales y de senderistas, ambos declararon ser originarios de Saltillo, Coahuila, y que realizaban un recorrido por la montaña cuando Ximena cayó en un sector conocido como “chorreadero”, cerca del Pico Perico, dentro de la Sierra Las Mitras.

El accidente fue reportado por su novio durante la noche del domingo y movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, policías municipales y brigadistas. Los rescatistas localizaron a la joven y encontraron que presentaba hematomas en la región lumbar y dolor en la cadera, lesiones que le impedían descender por sus propios medios. Debido a las condiciones del terreno y la dificultad para acceder al punto donde se encontraba, las corporaciones realizaron maniobras especiales utilizando un sistema de cuerdas para extraerla de la zona. El operativo se prolongó durante varias horas, mientras los equipos avanzaban por el terreno accidentado. Finalmente, alrededor de las 04:28 horas, Ximena fue trasladada hasta un punto de reunión, donde ya esperaba una ambulancia para continuar con el traslado. Posteriormente fue llevada al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde recibió atención médica especializada.

El incidente volvió a poner de manifiesto las condiciones de riesgo que pueden presentarse durante recorridos de montaña, particularmente en zonas con pendientes pronunciadas y accesos complicados.

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