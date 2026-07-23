Decomisan diésel ilegal, en la Saltillo-Torreón

Un tráiler que transportaba más de 32 mil litros de diésel fue asegurado por oficiales de la Policía Estatal sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del ejido Trincheras.

El operador no logró acreditar la procedencia del combustible, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al detenido se le inició una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburos y su situación jurídica se definirá en las próximas horas de este jueves.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron en el kilómetro 146, donde los oficiales le marcaron el alto al operador del tráiler y le solicitaron que detuviera la marcha.