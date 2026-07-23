Decomisan diésel ilegal, en la Saltillo-Torreón

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Saltillo
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    Decomisan diésel ilegal, en la Saltillo-Torreón
    El tráiler con combustible quedó a disposición de las autoridades.

El vehículo fue asegurado por elementos de la Policía Estatal

Un tráiler que transportaba más de 32 mil litros de diésel fue asegurado por oficiales de la Policía Estatal sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del ejido Trincheras.

El operador no logró acreditar la procedencia del combustible, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al detenido se le inició una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburos y su situación jurídica se definirá en las próximas horas de este jueves.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron en el kilómetro 146, donde los oficiales le marcaron el alto al operador del tráiler y le solicitaron que detuviera la marcha.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/difunde-fiscalia-general-de-coahuila-de-manera-oficial-la-imagen-de-liliana-n-quien-presuntamente-causo-la-muerte-de-rocky-en-saltillo-LG22353778

Al no presentar documentación que acreditara la procedencia y legal adquisición del combustible, se procedió al aseguramiento del mismo.

Aparentemente, Alejandro N., operador del tráiler, tenía poco tiempo de haber sustraído el diésel de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por lo tanto, permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público de la Federación mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

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