Define Alcalde operación de servicios públicos municipales para segundo semestre en Saltillo
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Javier Díaz auditó personal, equipo y materiales de las áreas de limpieza, alumbrado y mejoramiento urbano y pide fortalecer coordinación con otras dependencias del Municipio
El alcalde Javier Díaz González sostuvo este jueves una reunión con el director de Servicios Públicos de Saltillo, Aníbal Soberón Rodríguez, y responsables de las distintas áreas para revisar su operación y definir objetivos para los próximos meses.
Durante el encuentro se analizó la situación de las subdirecciones de Limpieza y Aseo Público, Alumbrado y Embellecimiento Urbano.
La revisión incluyó la plantilla laboral disponible, las condiciones del equipamiento y los materiales requeridos para desarrollar los trabajos programados.
“El motivo de la reunión es revisar la situación actual de cada subdirección de esa área, fortalecer la coordinación y afinar detalles de planeación con el fin de brindar los mejores servicios a la ciudadanía”, comentó el alcalde Díaz González.
Actualmente, Saltillo cuenta con 81 cuadrillas del programa “Aquí andamos” para realizar labores de limpieza, alumbrado, mantenimiento y mejoramiento urbano en diferentes sectores de la ciudad.
Díaz González pidió fortalecer la coordinación de Servicios Públicos con las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de Infraestructura y Obra Pública.
La colaboración entre dependencias estará orientada a atender de manera conjunta trabajos que involucren limpieza, reparación de infraestructura, mantenimiento urbano y cuidado ambiental.
El Alcalde informó que las 81 cuadrillas operan con apoyo del Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.
Aníbal Soberón señaló que la dependencia continuará con las labores asignadas, aunque el comunicado no detalló nuevas metas, sectores prioritarios ni plazos para evaluar los resultados.