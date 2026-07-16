Define Alcalde operación de servicios públicos municipales para segundo semestre en Saltillo

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    Define Alcalde operación de servicios públicos municipales para segundo semestre en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz (centro) y los responsables de servicios públicos definieron la operación de las distintas áreas y los objetivos para los próximos meses en Saltillo. CORTESÍA

Javier Díaz auditó personal, equipo y materiales de las áreas de limpieza, alumbrado y mejoramiento urbano y pide fortalecer coordinación con otras dependencias del Municipio

El alcalde Javier Díaz González sostuvo este jueves una reunión con el director de Servicios Públicos de Saltillo, Aníbal Soberón Rodríguez, y responsables de las distintas áreas para revisar su operación y definir objetivos para los próximos meses.

Durante el encuentro se analizó la situación de las subdirecciones de Limpieza y Aseo Público, Alumbrado y Embellecimiento Urbano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-servicios-publicos-en-saltillo-con-nuevo-equipamiento-y-multas-DD20769318

La revisión incluyó la plantilla laboral disponible, las condiciones del equipamiento y los materiales requeridos para desarrollar los trabajos programados.

“El motivo de la reunión es revisar la situación actual de cada subdirección de esa área, fortalecer la coordinación y afinar detalles de planeación con el fin de brindar los mejores servicios a la ciudadanía”, comentó el alcalde Díaz González.

Actualmente, Saltillo cuenta con 81 cuadrillas del programa “Aquí andamos” para realizar labores de limpieza, alumbrado, mantenimiento y mejoramiento urbano en diferentes sectores de la ciudad.

Díaz González pidió fortalecer la coordinación de Servicios Públicos con las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de Infraestructura y Obra Pública.

La colaboración entre dependencias estará orientada a atender de manera conjunta trabajos que involucren limpieza, reparación de infraestructura, mantenimiento urbano y cuidado ambiental.

El Alcalde informó que las 81 cuadrillas operan con apoyo del Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intensifica-saltillo-rehabilitacion-de-vialidades-en-el-oriente-de-la-ciudad-FC22201127

Aníbal Soberón señaló que la dependencia continuará con las labores asignadas, aunque el comunicado no detalló nuevas metas, sectores prioritarios ni plazos para evaluar los resultados.

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