Intensifica Saltillo rehabilitación de vialidades en el oriente de la ciudad

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    Intensifica Saltillo rehabilitación de vialidades en el oriente de la ciudad
    Los trabajos benefician a las colonias Los Ramones y Residencial Plazas. CORTESÍA

Cuadrillas del programa ‘Aquí Andamos’ trabajan de manera simultánea en varios puntos

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal reforzó los trabajos de rehabilitación de vialidades en el oriente de la ciudad, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” laboran de manera simultánea en distintos puntos para mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas y peatones.

Como parte de estas acciones, se realizan trabajos de reparación de tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Fermín Espinosa Armillita, vialidad que conecta a las colonias Los Ramones y Residencial Plazas, además de ser parte del recorrido de la ruta de transporte público 2B, utilizada diariamente por miles de usuarios.

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La administración municipal informó que estas labores cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y ofrecer calles en mejores condiciones para la población.

De manera paralela, brigadas municipales intervienen la calle Emiliano Zapata, que divide a las colonias El Toreo y Emiliano Zapata, donde se reparan los tramos dañados de la carpeta asfáltica para brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

$!También se realizan reparaciones en la calle Emiliano Zapata, entre las colonias El Toreo y Emiliano Zapata.
También se realizan reparaciones en la calle Emiliano Zapata, entre las colonias El Toreo y Emiliano Zapata. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas obras forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para conservar en buen estado las calles y avenidas de Saltillo, atendiendo las necesidades de la ciudadanía en distintos sectores de la capital.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento mantiene disponible el Chat Bot “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, para que la población pueda reportar baches y otros servicios públicos que requieran atención.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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