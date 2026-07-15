Intensifica Saltillo rehabilitación de vialidades en el oriente de la ciudad

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal reforzó los trabajos de rehabilitación de vialidades en el oriente de la ciudad, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” laboran de manera simultánea en distintos puntos para mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas y peatones. Como parte de estas acciones, se realizan trabajos de reparación de tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Fermín Espinosa Armillita, vialidad que conecta a las colonias Los Ramones y Residencial Plazas, además de ser parte del recorrido de la ruta de transporte público 2B, utilizada diariamente por miles de usuarios.

La administración municipal informó que estas labores cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y ofrecer calles en mejores condiciones para la población. De manera paralela, brigadas municipales intervienen la calle Emiliano Zapata, que divide a las colonias El Toreo y Emiliano Zapata, donde se reparan los tramos dañados de la carpeta asfáltica para brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas obras forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para conservar en buen estado las calles y avenidas de Saltillo, atendiendo las necesidades de la ciudadanía en distintos sectores de la capital. Asimismo, recordó que el Ayuntamiento mantiene disponible el Chat Bot “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, para que la población pueda reportar baches y otros servicios públicos que requieran atención.

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