Refuerzan Servicios Públicos en Saltillo con nuevo equipamiento y multas

El titular de la dependencia, Aníbal Soberón, informó que las cuadrillas mantienen guardias ante los pronósticos de lluvias constantes en la región, enfocándose de manera prioritaria en la limpieza de rejillas pluviales para evitar inundaciones.

La Dirección de Servicios Públicos de Saltillo opera al 100% con la incorporación de ocho camiones nuevos adquiridos en la administración del alcalde Javier Díaz, sumando un total de 15 unidades entregadas en los últimos dos años para garantizar la cobertura diaria en la ciudad.

“Siempre que hay lluvia estamos muy pendientes de las alcantarillas, de recoger la basura que se pueda generar en todas las rejillas pluviales para mantenerlas libres de basura”, declaró Soberón.

Respecto a los recientes apagones en el sector Centro, aclaró que corresponden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero precisó que el municipio ya planea la renovación tecnológica de 850 luminarias a lo largo de todo el periférico Luis Echeverría Álvarez.

En el manejo de residuos, el funcionario detalló que diariamente se recolectan 860 toneladas de basura domiciliaria y hasta 60 toneladas de desecho vegetal, proyectando además el inicio de la fosa 8 en el relleno sanitario para la futura generación de biogás.

Por otra parte, confirmó que el pasado 10 de mayo se activaron los protocolos legales tras el hallazgo de un feto en un camión recolector, aportando los datos de la ruta al Ministerio Público, un suceso que calificó como “muy lamentable”.

Finalmente, Soberón reportó que se han aplicado más de 100 sanciones de hasta 5 mil pesos tras emitir mil notificaciones a ciudadanos que disponen de forma incorrecta sus residuos o los sacan fuera de los horarios establecidos en las colonias.