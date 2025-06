Definen esta semana al nuevo Contralor Ciudadano de Saltillo

El proceso para elegir al próximo Contralor Ciudadano del municipio de Saltillo entró en su etapa final esta semana, con la revisión de los expedientes de las dos personas que se registraron formalmente: Ricardo Valdés Cabello y Sara Martha Arizpe Ramos.

De acuerdo con Roberto Cabello Elizondo, presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, ambos perfiles cumplen con lo establecido en la convocatoria emitida el 21 de mayo. “Son ciudadanos reconocidos. Ricardo es contador público; Sara Martha ha estado al frente del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila. Ambos han participado en proyectos de sociedad civil y como observadores en distintos procesos”, dijo.

El presidente del Consejo adelantó que será este jueves a las 5:00 de la tarde cuando se lleve a cabo la sesión formal para emitir la recomendación. Aunque el Consejo evalúa los perfiles, la decisión final corresponderá al alcalde, con base en la propuesta presentada.

“El Consejo está conformado por representantes de cámaras, organismos de la sociedad civil y ciudadanía. Ya hemos participado en otros ejercicios como observadores en temas electorales o comités municipales. Lo importante es garantizar independencia y transparencia”, señaló.

UN EJERCICIO QUE TRASCIENDE

Cabello subrayó que este proceso no debe entenderse como un proyecto de una sola administración, sino como un ejercicio de participación ciudadana que involucra a distintos sectores. “Es una iniciativa que suma esfuerzos de cámaras, sociedad civil y ciudadanos independientes. Así ha sido desde su origen, y así debe mantenerse”, afirmó.

Finalmente, dijo que participar en este tipo de ejercicios permite conocer a fondo cómo se gestionan las finanzas municipales. “Uno se adentra en cómo se gastan los ingresos, en qué capítulos, cómo se priorizan las inversiones en obras, salud, seguridad. Es importante saber que se manejan con transparencia, sobre todo en tiempos donde los recursos son clave para sostener el desarrollo de la ciudad”, comentó.

REQUISITOS

Para participar en este proceso, los aspirantes debieron cumplir una serie de requisitos: no haber sido condenados ni inhabilitados, contar con título profesional, no haber ocupado cargos en el municipio ni haber sido dirigentes partidistas en los últimos tres años, no estar en los registros de deudores alimentarios ni en el de personas sancionadas por violencia contra las mujeres, y no tener conflictos de interés con el gobierno municipal.

Cabello señaló que ambos perfiles cumplen con los requisitos generales, aunque aún se revisan algunos puntos, como el posible conflicto de interés con autoridades municipales o estatales.