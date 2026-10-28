Denuncia creador de contenido agresión en la Plaza Manuel Acuña de Saltillo (VIDEO)

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    Denuncia creador de contenido agresión en la Plaza Manuel Acuña de Saltillo (VIDEO)
    El denunciante señaló a otro hombre como su presunto agresor y rechazó los señalamientos que, según dijo, una mujer hizo en su contra. TOMADAS DEL VIDEO

Arnaldn Rams aseguró que fue esposado tras un conflicto relacionado con la grabación de videos en un espacio público; hasta ahora, no hay información oficial sobre las acusaciones ni sobre una posible investigación

Un hombre identificado en redes sociales como Arnaldn Rams denunció haber sido víctima de una agresión física el pasado viernes 23 de octubre en la Plaza Manuel Acuña, ubicada en el Centro de Saltillo. A través de una publicación acompañada de un video, compartió su versión de los hechos y señaló a un hombre como su presunto agresor.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto comenzó cuando observó a un niño que se encontraba vendiendo en la plaza. Rams aseguró que le comentó que estaba muy pequeño para trabajar y que el DIF podría intervenir en su situación. Sin embargo, afirmó que no grabó al menor y que únicamente le preguntó si podía hacerlo.

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Según su relato, la situación derivó en un enfrentamiento con otras personas que se encontraban en el lugar. El hombre sostuvo que una mujer lo señaló por presunto acoso y violación, acusaciones que rechazó en su publicación.

Rams también afirmó que fue esposado y trasladado por elementos policiacos, aunque aseguró que posteriormente lo dejaron en libertad durante el trayecto. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que permita confirmar los motivos de la intervención ni las circunstancias en que concluyó.

En la publicación, el denunciante difundió un video para respaldar su versión y señaló al hombre que, según él, lo agredió físicamente. Asimismo, cuestionó que se le señalara por grabar contenido en la plaza, al asegurar que frecuenta el lugar para realizar actividades cotidianas y registrar espacios públicos.

Finalmente, pidió a la ciudadanía compartir su publicación y solicitó que las autoridades investiguen lo sucedido. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente si existe una denuncia formal por la presunta agresión ni se han confirmado de manera independiente las acusaciones entre las personas involucradas.

El caso permanece, por el momento, en el ámbito de los señalamientos difundidos en redes sociales, por lo que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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