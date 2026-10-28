Aseguran pipa con capacidad de 48 mil litros de hidrocarburo en la Saltillo- Torreón

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    Aseguran pipa con capacidad de 48 mil litros de hidrocarburo en la Saltillo- Torreón
    Un hombre que viajaba en la unidad fue detenido debido a presuntas irregularidades en la documentación para el traslado del combustible. ULISES MARTÍNEZ

El operativo se realizó en el cruce de la carretera a Torreón y el libramiento norponiente; el vehículo quedó bajo resguardo federal para esclarecer la procedencia del combustible

Una pipa con capacidad para transportar 48 mil litros de hidrocarburo fue asegurada por elementos de la Policía del Estado en la carretera federal 40 Matamoros-Saltillo, a la altura del kilómetro 9+300, en el ejido Padre Santo, en Saltillo. Durante el operativo fue detenido un hombre que viajaba en la unidad.

El aseguramiento se llevó a cabo en el cruce de la carretera a Torreón con el libramiento norponiente, donde los agentes detectaron presuntas irregularidades en la documentación necesaria para el traslado del combustible.

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$!El conductor y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que investigará la legalidad del traslado y la procedencia del hidrocarburo.
El conductor y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que investigará la legalidad del traslado y la procedencia del hidrocarburo. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros informes, el conductor no contaba con los documentos correspondientes para acreditar el transporte del hidrocarburo. Por este motivo, tanto el operador como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes.

La unidad asegurada es un tractocamión de la marca Kenworth, modelo 2015, color blanco, equipado con una pipa con capacidad de 48 mil litros. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la cantidad exacta de combustible que transportaba al momento de la intervención.

$!El tractocamión Kenworth, modelo 2015, fue detectado en el cruce de la carretera a Torreón con el libramiento norponiente.
El tractocamión Kenworth, modelo 2015, fue detectado en el cruce de la carretera a Torreón con el libramiento norponiente. ULISES MARTÍNEZ

El detenido, un hombre mayor de edad, fue trasladado junto con el vehículo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se inició el procedimiento correspondiente por el presunto transporte ilícito de hidrocarburo.

Será la autoridad federal la encargada de determinar la procedencia y el destino del combustible, así como de verificar la legalidad de su traslado. También se establecerá si existen elementos para fincar responsabilidades al conductor por los hechos investigados.

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