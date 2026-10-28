Aseguran pipa con capacidad de 48 mil litros de hidrocarburo en la Saltillo- Torreón

Una pipa con capacidad para transportar 48 mil litros de hidrocarburo fue asegurada por elementos de la Policía del Estado en la carretera federal 40 Matamoros-Saltillo, a la altura del kilómetro 9+300, en el ejido Padre Santo, en Saltillo. Durante el operativo fue detenido un hombre que viajaba en la unidad. El aseguramiento se llevó a cabo en el cruce de la carretera a Torreón con el libramiento norponiente, donde los agentes detectaron presuntas irregularidades en la documentación necesaria para el traslado del combustible.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor no contaba con los documentos correspondientes para acreditar el transporte del hidrocarburo. Por este motivo, tanto el operador como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes. La unidad asegurada es un tractocamión de la marca Kenworth, modelo 2015, color blanco, equipado con una pipa con capacidad de 48 mil litros. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la cantidad exacta de combustible que transportaba al momento de la intervención.