Denuncian agresión tras conflicto con taxistas en Saltillo

Según relató, el conflicto comenzó luego de que varios taxistas involucrados en un accidente vial se estacionaran frente al acceso del establecimiento, situación que generó inconformidad entre trabajadores del negocio al tratarse, aseguraron, de una entrada privada para clientes.

De manera anónima, un ciudadano denunció una agresión ocurrida el martes 2 de junio afuera del negocio Redsa Refrigeración, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, cerca del distribuidor vial El Sarape, en Saltillo .

“El choque era de dos personas, pero empezó a llegar más y más gente”, señaló el denunciante.

De acuerdo con su testimonio, al pedir que despejaran el área comenzó una discusión que posteriormente derivó en una riña entre uno de los taxistas y un trabajador.

El ciudadano afirmó que después comenzaron a llegar más taxistas, presuntamente convocados por radio, hasta sumar alrededor de 40 ó 50 personas.

“Ya nos superaban en 40 ó 50 personas y nosotros éramos 4”, comentó.

Asimismo, aseguró que durante el altercado hubo agresiones con piedras, palos y tubos, además de daños materiales en vehículos. El denunciante indicó que tanto él como otros compañeros resultaron lesionados; sin embargo, precisó que recibieron atención médica el mismo día y actualmente se encuentran bien.

También señaló la falta de respuesta de las autoridades durante el conflicto: “Llamábamos a la Policía y no llegaba”, afirmó.

Tras verse superados decidieron retirarse del lugar y buscar apoyo con elementos de la Guardia Nacional. El ciudadano aseguró que posteriormente tanto él como sus compañeros quedaron detenidos momentáneamente y, pese a señalar a los taxistas como los agresores, también tendrán que hacerse responsables de pagar daños ocasionados a algunos vehículos involucrados.

Finalmente, explicó que decidió reportar públicamente lo ocurrido para denunciar la situación y exponer su preocupación. Hasta el momento, no se informó sobre denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado relacionadas con el caso.