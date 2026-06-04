‘Pudo haber golpeado a un niño’: docente denuncia agresión con piedra en jardín de niños de Saltillo

Una maestra identificada como Lupita García denunció a través de redes sociales haber resultado lesionada luego de recibir una pedrada en la cabeza mientras realizaba labores de vigilancia durante el recreo en el jardín de niños donde trabaja, en Saltillo. La docente compartió fotografías de la piedra que la golpeó, así como imágenes del parte médico que confirma las lesiones derivadas del impacto.

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió mientras cubría su guardia habitual y convivía con algunos alumnos en el área de recreo. La maestra explicó que, tras ayudar a una estudiante a abrir un salón, regresó a la zona asignada y, apenas tomó asiento, sintió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. Segundos después comenzó a sangrar y pidió apoyo a sus compañeras, quienes la auxiliaron y la trasladaron a dirección para brindarle primeros auxilios. La docente señaló que al solicitar ayuda al sistema de emergencias 911 les informaron que no había ambulancias disponibles, por lo que fue trasladada por personal directivo al ISSSTE para recibir atención médica. Ahí fue diagnosticada con contusión y esguince cervical producto del golpe.

Según explicó en su publicación, posteriormente se determinó que la piedra habría sido lanzada por niños que jugaban en una primaria ubicada junto al jardín de niños. Aunque autoridades escolares y policías acudieron al plantel para reportar lo ocurrido, hasta el momento no se ha identificado al responsable, debido a que se requiere autorización para revisar las cámaras de seguridad. EL INCIDENTE PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA SI LA PIEDRA IMPACTA A UN MENOR Más allá de la agresión, Lupita García aprovechó su publicación para reflexionar sobre las condiciones que enfrentan diariamente los docentes y la falta de empatía hacia su labor. La maestra cuestionó que el hecho no haya generado mayor indignación pública debido a que la víctima fue una profesora y no un alumno, además de advertir que el incidente pudo terminar en una tragedia si la piedra hubiera impactado a alguno de los menores que suelen permanecer cerca de ella durante el recreo. El mensaje generó decenas de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron solidaridad con la docente y abrieron debate sobre la responsabilidad de padres, tutores y autoridades escolares en la formación y supervisión de los menores.

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