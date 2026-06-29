Denuncian daño a ciclovía rehabilitada por ciudadanos en Saltillo; acusan a constructora de manchar boyas recién instaladas

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    Denuncian daño a ciclovía rehabilitada por ciudadanos en Saltillo; acusan a constructora de manchar boyas recién instaladas
    El colectivo pidió que la empresa señalada limpie la ciclovía y responda por las afectaciones. CORTESÍA

El colectivo Boyatón denunció que una empresa constructora presuntamente manchó con material asfáltico las boyas instaladas por ciudadanos en la ciclovía de Nazario Ortiz Garza

El colectivo ciudadano Boyatón denunció presuntas afectaciones a la ciclovía del bulevar Nazario Ortiz Garza poniente, luego de que las boyas colocadas recientemente para delimitar el carril fueran cubiertas con un material que aparenta ser chapopote, situación que atribuyen a los trabajos realizados por una empresa constructora encargada de una obra vial en la zona.

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La organización, integrada por ciudadanos que desde finales de 2023 participa en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ciclista de Saltillo, difundió un comunicado acompañado de fotografías en las que se observan las boyas negras por una sustancia asfáltica.

$!Boyatón difundió imágenes donde se observan boyas cubiertas con una sustancia similar al chapopote.
Boyatón difundió imágenes donde se observan boyas cubiertas con una sustancia similar al chapopote. CORTESÍA

De acuerdo con Alejandro Dávila, fundador del proyecto, la responsable sería la empresa JB, contratista que actualmente ejecuta obras sobre los bulevares Nazario Ortiz Garza poniente y Las Torres.

En el mensaje, el colectivo señala que el material habría quedado esparcido sobre la ciclovía debido a que la asfaltadora presuntamente no fue limpiada antes de ser trasladada al frente de trabajo.

$!Las boyas fueron adquiridas mediante donaciones ciudadanas para ampliar la infraestructura ciclista de Saltillo.
Las boyas fueron adquiridas mediante donaciones ciudadanas para ampliar la infraestructura ciclista de Saltillo. CORTESÍA

“Así quedaron las boyas que con tanto esfuerzo estamos financiando y colocando los ciudadanos. Responsable: la empresa JB... Por no limpiar la asfaltadora antes de trasladarla al lugar de trabajo y por no ensuciar uno de los cuatro carriles de los autos, se les hizo fácil regar la mantequilla sobre la ciclovía y sobre las boyas recién instaladas”, señala el comunicado.

Ante esta situación, Boyatón solicitó que las autoridades correspondientes supervisen los trabajos de la constructora y exijan la limpieza tanto de las boyas como del corredor ciclista intervenido.

PROYECTO CIUDADANO

Desde noviembre de 2023, Boyatón mantiene un programa permanente para recuperar la red de ciclovías de Saltillo mediante jornadas de mantenimiento realizadas con recursos obtenidos a través de donaciones ciudadanas.

Las labores han permitido intervenir corredores ubicados sobre los bulevares Fundadores, Nazario Ortiz Garza, Vito Alessio Robles, el Periférico Luis Echeverría y la avenida Otilio González, donde se han realizado trabajos de pintura, reposición de señalización horizontal, instalación de boyas y reparación de confinamientos dañados.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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