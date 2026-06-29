Denuncian daño a ciclovía rehabilitada por ciudadanos en Saltillo; acusan a constructora de manchar boyas recién instaladas

El colectivo ciudadano Boyatón denunció presuntas afectaciones a la ciclovía del bulevar Nazario Ortiz Garza poniente, luego de que las boyas colocadas recientemente para delimitar el carril fueran cubiertas con un material que aparenta ser chapopote, situación que atribuyen a los trabajos realizados por una empresa constructora encargada de una obra vial en la zona.

La organización, integrada por ciudadanos que desde finales de 2023 participa en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ciclista de Saltillo, difundió un comunicado acompañado de fotografías en las que se observan las boyas negras por una sustancia asfáltica.

En el mensaje, el colectivo señala que el material habría quedado esparcido sobre la ciclovía debido a que la asfaltadora presuntamente no fue limpiada antes de ser trasladada al frente de trabajo.

De acuerdo con Alejandro Dávila, fundador del proyecto, la responsable sería la empresa JB, contratista que actualmente ejecuta obras sobre los bulevares Nazario Ortiz Garza poniente y Las Torres.

“Así quedaron las boyas que con tanto esfuerzo estamos financiando y colocando los ciudadanos. Responsable: la empresa JB... Por no limpiar la asfaltadora antes de trasladarla al lugar de trabajo y por no ensuciar uno de los cuatro carriles de los autos, se les hizo fácil regar la mantequilla sobre la ciclovía y sobre las boyas recién instaladas”, señala el comunicado.

Ante esta situación, Boyatón solicitó que las autoridades correspondientes supervisen los trabajos de la constructora y exijan la limpieza tanto de las boyas como del corredor ciclista intervenido.

PROYECTO CIUDADANO

Desde noviembre de 2023, Boyatón mantiene un programa permanente para recuperar la red de ciclovías de Saltillo mediante jornadas de mantenimiento realizadas con recursos obtenidos a través de donaciones ciudadanas.

Las labores han permitido intervenir corredores ubicados sobre los bulevares Fundadores, Nazario Ortiz Garza, Vito Alessio Robles, el Periférico Luis Echeverría y la avenida Otilio González, donde se han realizado trabajos de pintura, reposición de señalización horizontal, instalación de boyas y reparación de confinamientos dañados.