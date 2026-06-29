Saltillo: Deja temporada de lluvias beneficios, pero también crecen 20% las fallas en el drenaje

Las recientes e intensas tormentas registradas en la ciudad han generado un impacto dual en los servicios municipales. De acuerdo con el gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente, mientras las precipitaciones favorecen la recarga de los mantos acuíferos y ayudan a moderar la demanda de agua, también provocan un incremento de hasta 20 por ciento en las incidencias relacionadas con la red de drenaje. Aunque las lluvias contribuyen al descenso de las temperaturas y a la infiltración de agua en el subsuelo, la infraestructura sanitaria enfrenta mayores retos durante los eventos pluviales intensos.

Previo al registro de las lluvias torrenciales, el titular de Agsal explicó que la red de drenaje sanitario, diseñada exclusivamente para recibir aguas residuales domésticas, se ve rebasada cuando el agua de lluvia se infiltra en ella, lo que ocasiona que algunas tapas de alcantarilla se levanten.

“Esta situación, aunque problemática, funciona como una válvula de alivio que evita que el agua retroceda hacia el interior de las viviendas”, explicó. Respecto al suministro de energía eléctrica, indispensable para la operación de los sistemas de captación y bombeo de agua, informó que se ha mantenido estable. Recordó que hace un par de semanas una tormenta provocó el incendio de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que afectó temporalmente una zona de captación; sin embargo, el incidente fue resuelto en un tiempo razonable gracias a la coordinación entre las autoridades, sin generar afectaciones graves al servicio.

DISMINUYE LA DEMANDA El gerente general señaló que el comportamiento del consumo de agua también ha estado influido por las condiciones climáticas. Tradicionalmente, la demanda aumenta entre 10 y 15 por ciento durante la temporada de calor; sin embargo, este incremento disminuye ligeramente durante los días lluviosos.

Asimismo, aclaró que las precipitaciones no modifican la dureza del agua que se distribuye en la ciudad. Explicó que el abastecimiento de Saltillo proviene principalmente de fuentes subterráneas con altos niveles de carbonatos, por lo que la calidad y composición del agua se mantienen estables y dentro de la norma oficial, independientemente de la intensidad de las lluvias.

ATENCIÓN PERMANENTE Para atender el aumento de reportes durante esta temporada, Agsal mantiene brigadas operativas las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de equipos especializados en el desazolve de la red de drenaje. Iván José Vicente exhortó a la población a reportar cualquier incidencia, como la ausencia de tapas de alcantarilla o brotes de drenaje, a través de la línea telefónica 073, así como por medio de las redes sociales oficiales, la página web y la aplicación móvil de Aguas de Saltillo.

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