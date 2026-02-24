Denuncian vecinos derrame de agua en tanque al sur de Saltillo

Vecinos del sur de Saltillo reportaron un fuerte derrame de agua en un tanque elevado ubicado en el sector Parajes de Santa Elena, donde señalaron que el escurrimiento del líquido fue visible durante varios días en las inmediaciones de la calle Bolivia.

Usuarios señalaron a VANGUARDIA la pérdida del líquido en las inmediaciones del panteón Los Pinos y la zona de la reserva de la Sierra. En un video enviado a este medio se observa una considerable cantidad de agua cayendo desde el depósito elevado. Además, habitantes del sector indicaron que desde hace más de dos meses enfrentan recortes en el suministro y baja presión.

