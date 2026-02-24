Denuncian vecinos derrame de agua en tanque al sur de Saltillo
Aguas de Saltillo informó que el incidente se debió a una falla en un sensor de nivel y aseguró que el servicio comienza a normalizarse en el sector
Vecinos del sur de Saltillo reportaron un fuerte derrame de agua en un tanque elevado ubicado en el sector Parajes de Santa Elena, donde señalaron que el escurrimiento del líquido fue visible durante varios días en las inmediaciones de la calle Bolivia.
Usuarios señalaron a VANGUARDIA la pérdida del líquido en las inmediaciones del panteón Los Pinos y la zona de la reserva de la Sierra. En un video enviado a este medio se observa una considerable cantidad de agua cayendo desde el depósito elevado. Además, habitantes del sector indicaron que desde hace más de dos meses enfrentan recortes en el suministro y baja presión.
Al respecto, Aguas de Saltillo informó que no se trató de una fuga estructural, sino de un derrame ocasionado por la falla de un sensor de nivel que no activó el flotador del tanque. Precisó que el incidente fue controlado en cuanto se recibió el primer aviso.
Sobre la baja presión, la paramunicipal confirmó que se realizaron trabajos de mantenimiento en un sistema de rebombeo y que a partir de esta semana comenzó la recuperación gradual del servicio en la zona.
La paramunicipal exhortó a la ciudadanía a reportar incidencias a través del número 073 o mediante sus redes sociales oficiales para una atención oportuna.