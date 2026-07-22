Depresión habría influido en muerte de paciente de anexo en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
De manera preliminar, se informó que el hombre atravesaba por un cuadro de depresión tras dejar de recibir visitas de su familia
Una persona de 63 años fue localizada sin vida la mañana de este miércoles en una estructura al interior de una clínica de rehabilitación ubicada en el número 1500 de Camino Alto, en la colonia San José de los Cerritos, en Saltillo.
Conforme a lo recabado en el lugar, el hombre fue encontrado suspendido por personal del establecimiento y otros pacientes, en una estructura al aire libre habilitada como palapa dentro de las instalaciones. Tras el hallazgo, se realizó el reporte al Sistema de Emergencias 911.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Luego de valorar al hombre, identificado como Héctor Antonio, de 63 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue resguardada por las autoridades, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y el procesamiento del lugar para integrar la carpeta de investigación.
De manera preliminar, se informó que Héctor Antonio era paciente de la clínica y que presuntamente atravesaba por un cuadro de depresión, luego de que su familia dejara de visitarlo. Esa situación habría influido en la decisión que tomó, de acuerdo con la información recabada en el lugar.
Será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar oficialmente la causa del fallecimiento, una vez que concluyan las investigaciones y los estudios periciales correspondientes.