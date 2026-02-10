Derrapa cobradora y se estrella contra taxi en Saltillo

    Derrapa cobradora y se estrella contra taxi en Saltillo
    El hecho generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona. FOTO: MARTÍN ROJAS

La mujer resultó con diversas lesiones tras derrapar con su motocicleta y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica

Una mujer que se desempeña como cobradora del Banco Azteca resultó lesionada luego de derrapar con su motocicleta y chocar contra un taxi, en el cruce de las calles Carlos Abedrop y Dámaso Rodríguez, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando la motociclista, identificada como Alejandra ¨N¨, de 37 años, circulaba sobre la calle Carlos Abedrop. Al percatarse de que el semáforo cambió a luz roja, intentó frenar; sin embargo, no logró detenerse a tiempo.

$!La motociclista resultó lesionado tras sufrir un accidente mientras circulaba por una vialidad de Saltillo.
La motociclista resultó lesionado tras sufrir un accidente mientras circulaba por una vialidad de Saltillo. FOTO: MARTÍN ROJAS

A consecuencia de la maniobra, la motocicleta derrapó varios metros y terminó impactándose contra un taxi. La conductora soltó la unidad para evitar un golpe directo, pero aun así sufrió diversas lesiones derivadas de la caída y el arrastre sobre el pavimento.

$!La motocicleta quedó tendida sobre el asfalto luego del percance registrado durante la mañana.
La motocicleta quedó tendida sobre el asfalto luego del percance registrado durante la mañana. FOTO: MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras ser valorada, fue trasladada en ambulancia a la Clínica 82 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

$!Paramédicos brindaron atención a la conductora de la moto en el lugar del accidente.
Paramédicos brindaron atención a la conductora de la moto en el lugar del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS

En el sitio permaneció Ricardo ¨N¨, de 28 años, conductor del taxi involucrado, en espera del arribo de la aseguradora correspondiente para responder por los daños materiales y las lesiones de la mujer.

Personal de la Policía Municipal de Tránsito tomó conocimiento del accidente y realizó el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

