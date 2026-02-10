Derrapa cobradora y se estrella contra taxi en Saltillo

Una mujer que se desempeña como cobradora del Banco Azteca resultó lesionada luego de derrapar con su motocicleta y chocar contra un taxi, en el cruce de las calles Carlos Abedrop y Dámaso Rodríguez, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando la motociclista, identificada como Alejandra ¨N¨, de 37 años, circulaba sobre la calle Carlos Abedrop. Al percatarse de que el semáforo cambió a luz roja, intentó frenar; sin embargo, no logró detenerse a tiempo.

